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ريكاردو: سرعة سيارات الفورمولا واحد الحالية ستكون "جنونية" في موجيللو

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ريكاردو: سرعة سيارات الفورمولا واحد الحالية ستكون "جنونية" في موجيللو
01-07-2020

يتوقع دانيال ريكاردو أن تكون سرعة سيارات الفورمولا واحد الحالية "جنونية" حول حلبة موجيللو، في ظل ترشيح الحلبة الإيطالية لاستضافة سباق فورمولا واحد ثانٍ في إيطاليا هذا العام.

مع ترجيح توسيع الروزنامة الأوروبية الحالية لأكثر من 8 سباقات في سبتمبر/أيلول المُقبل، تتصاعد المؤشرات بأنّ حلبة موجيللو المملوكة من قِبَل فيراري سيُسمح لها باحتضان سباق في 13 سبتمبر/أيلول، بعد أسبوع من جولة مونزا. حيث سيتزامن ذلك بشكل رائع مع السباق رقم 1000 الذي تخوضه فيراري في البطولة.

في المقابل، الارتفاعات المتغيرة والطبيعة عالية السرعة جعلت حلبة موجيللو مسارًا مفضلًا للمشجّعين والسائقين، حيث قال ريكاردو أنّ تجربته السابقة عليها من تجارب في 2012 تركته متشوقًا للعودة.

فقال: "كانت تلك حلبة سابقت عليها في 2007 (في الفورمولا رينو الإيطالية) للمرة الأولى، حيث كانت المفضّلة في الموسم بالنسبة لي".

وأضاف: "أحببت المنعطفات الانسيابية عالية السرعة وأعتقد بأنّه من الرائع أنّني أجريت تجارب هنا، في 2012 حسب ما أذكر، لكن ومع السيارات الحالية، سيارات 2020 تلك، سيكون الأمر جنونيًا، لذلك أنا متحمّس بالتأكيد حيال إمكانية إقامة سباق هناك".

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في المقابل، وإلى جانب موجيللو، فإنّ حلبة بورتيماو البرتغالية برزت كذلك كمرشّحة للتواجد على الروزنامة الأوروبية.

واعترف ريكاردو بأنّ الحلبة البرتغالية ستكون رائعة للفورمولا واحد كذلك، وذلك بعد أن اختبرها الأسترالي عندما اقتنص لقب الفورمولا 3 البريطانية هناك في 2009.

حيث قال عن ذلك: "لدي في الواقع ذكريات جيّدة في بروتيماو، حيث شهدت حسمي لقب الفورمولا 3. لقد استمتعت كثيرًا على تلك الحلبة، بها ارتفاعات جيّدة للغاية وكذلك منعطفات انسيابية سريعة، لذلك نعم، لن أكون محبطًا إذا ما تواجدت إحداهما على الروزنامة، على العكس، سيكون ذلك مثيرًا للغاية".

من جهته، قال زميل ريكاردو بالفريق إستيبان أوكون أنّه أمضى بالفعل وقتًا في التعرّف على مسار بورتيماو من خلال جهاز المُحاكاة في منزله، حيث رحّب الفرنسي بإضافة حلبات جديدة على روزنامة 2020.

فقال: "أحبّ حلبات المدرسة القديمة مثل موجيللو أو إيمولا. بورتيماو حلبة سابقت عليها منذ فترة ليست بالطويلة في الفورمولا 3، ولكن كان ما يزال يتعيّن عليّ التعلّم أكثر عنها. قطعت العديد من اللفّات عليها، على جهاز مُحاكاتي بالطبّع، ما كان أمرًا جيّدًا".

واختتم: "لكنّني سأكون سعيدًا بخوض مزيد من السباقات هذا الموسم، وإذا ما كانت تلك هي الطريقة التي سنخوض بها مزيد من السباقات على حلبات كهذه، فإنّه أمر رائع للغاية".

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