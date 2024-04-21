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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ريكاردو: سترول "جعل الدم يغلي في عروقي" بعد حادثة الصين

قال دانيال ريكاردو أن رفض لانس سترول تحمّل مسؤولية حادثتهما في سباق جائزة الصين الكبرى "جعل الدم يغلي في عروقه".

دانيال ريكاردو، آربي

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بينما استعدت السيارات لإعادة الانطلاقة في سباق الصين في اللفة 27 بعد دخول سيارة الأمان، تسبب غلق فرناندو ألونسو لمكابحه بالتوجه إلى المنعطف الحاد بما يسمى بتأثير الأكورديون ما أدّى بدوره إلى اضطرار السيارات خلفه إلى الكبح المفاجئ.

وخلف الإسباني بعدة مراكز، اصطدم زميله في أستون مارتن لانس سترول بالقسم الخلفي لسيارة ريكاردو، لترتفع سيارته آربي عن المسار وتتعرض السيارتان لأضرار أدّت لانسحاب كليهما.

وقد ألقى سترول باللوم في البداية على السائق الذي تسبب بهذا التأثير المتسلسل واضطره للكبح على الفور، حيث لم يكن يعلم حينها أن هذا السائق هو ألونسو.

لكن مراقبي فيا كان لهم رأي مغاير، ووقعوا على الكندي عقوبة 10 ثوان، كما تلقى نقطتي عقوبة على رخصته، ليصل المجموع إلى 7 نقاط عقوبة على مدار الأشهر الـ 12 الماضية.

فيما استشاط ريكاردو - الذي رأى فرصته لحصد أولى النقاط هذا الموسم تتبخّر - غضبًا إثر عدم تحمّل سترول لمسؤولية الحادث بعد مشاهدته لقطات الإعادة لما حصل، والتي قال بأنها تظهر بأن سترول لم يكن منتبهًا له.

"ربما خلال ساعة، وبعد أن يرى ما حدث، قد يتحمّل بعض المسؤولية على الأرجح. لكن إن لم يفعل ذلك، فلا يمكنني مساعدته، ولا أحد هنا يمكنه مساعدته في وضعه هذا" قال ريكاردو.

وأضاف: "الأمر محبط للغاية. حوادث التسابق تحصل بطبيعة الحال خلف سيارة الأمان، لكن هذا لا يجب أن حصل أبدًا".

وتابع: "ما جعل الدم يغلي في عروقي هو أنني شاهدت لقطات الإعادة من داخل سيارته، ورأيت الوضع من منظوره. إذ وبمجرد أن بدأنا الكبح، بوسعكم رؤية خوذته تتحرك إلى اليمين وهو ينظر إلى رأس المنعطف الـ 14، ولم يلتفت حتى إليّ. ومن ثم عندما عاد ليراني، كان قد اصطدم بالقسم الخلفي لسيارتي".

واختتم: "لا أعلم كيف يفكر، لنرى ما سيقوله لوسائل الإعلام، ولكن إن حاول الهجوم عليّ، فلن أسكت وسأصرح بالمزيد".

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