ريكاردو: سترول "جعل الدم يغلي في عروقي" بعد حادثة الصين
قال دانيال ريكاردو أن رفض لانس سترول تحمّل مسؤولية حادثتهما في سباق جائزة الصين الكبرى "جعل الدم يغلي في عروقه".
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
بينما استعدت السيارات لإعادة الانطلاقة في سباق الصين في اللفة 27 بعد دخول سيارة الأمان، تسبب غلق فرناندو ألونسو لمكابحه بالتوجه إلى المنعطف الحاد بما يسمى بتأثير الأكورديون ما أدّى بدوره إلى اضطرار السيارات خلفه إلى الكبح المفاجئ.
وخلف الإسباني بعدة مراكز، اصطدم زميله في أستون مارتن لانس سترول بالقسم الخلفي لسيارة ريكاردو، لترتفع سيارته آربي عن المسار وتتعرض السيارتان لأضرار أدّت لانسحاب كليهما.
وقد ألقى سترول باللوم في البداية على السائق الذي تسبب بهذا التأثير المتسلسل واضطره للكبح على الفور، حيث لم يكن يعلم حينها أن هذا السائق هو ألونسو.
لكن مراقبي فيا كان لهم رأي مغاير، ووقعوا على الكندي عقوبة 10 ثوان، كما تلقى نقطتي عقوبة على رخصته، ليصل المجموع إلى 7 نقاط عقوبة على مدار الأشهر الـ 12 الماضية.
فيما استشاط ريكاردو - الذي رأى فرصته لحصد أولى النقاط هذا الموسم تتبخّر - غضبًا إثر عدم تحمّل سترول لمسؤولية الحادث بعد مشاهدته لقطات الإعادة لما حصل، والتي قال بأنها تظهر بأن سترول لم يكن منتبهًا له.
"ربما خلال ساعة، وبعد أن يرى ما حدث، قد يتحمّل بعض المسؤولية على الأرجح. لكن إن لم يفعل ذلك، فلا يمكنني مساعدته، ولا أحد هنا يمكنه مساعدته في وضعه هذا" قال ريكاردو.
وأضاف: "الأمر محبط للغاية. حوادث التسابق تحصل بطبيعة الحال خلف سيارة الأمان، لكن هذا لا يجب أن حصل أبدًا".
وتابع: "ما جعل الدم يغلي في عروقي هو أنني شاهدت لقطات الإعادة من داخل سيارته، ورأيت الوضع من منظوره. إذ وبمجرد أن بدأنا الكبح، بوسعكم رؤية خوذته تتحرك إلى اليمين وهو ينظر إلى رأس المنعطف الـ 14، ولم يلتفت حتى إليّ. ومن ثم عندما عاد ليراني، كان قد اصطدم بالقسم الخلفي لسيارتي".
واختتم: "لا أعلم كيف يفكر، لنرى ما سيقوله لوسائل الإعلام، ولكن إن حاول الهجوم عليّ، فلن أسكت وسأصرح بالمزيد".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريكاردو: هيكل سيارة آربي الجديد "راحة نفسية"
هورنر يتوقع "عودة" ريكاردو من البداية المتعثرة لموسم 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ألونسو يشرح استراتيجية إطارات السوفت في منتصف سباق الصين
فيرستابن يفوز بسباق الصين متقدماً على نوريس وبيريز
ألونسو فكّر في التراجع عن لفة المركز الثالث في تصفيات الصين
أحدث الأخبار
نوفيل: رالي كرواتيا لم يكن "كارثيًا" بعد خطأ اليوم الأخير
رالي كرواتيا: أوجييه يستفيد من دراما إيفانز ونوفيل ليحقق الفوز ومنصة تتويجه رقم 100
ألونسو يشرح استراتيجية إطارات السوفت في منتصف سباق الصين
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الصين الكبرى
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات