ريكاردو: سباق ملبورن سيكون "مختلفًا تمامًا" بعد تعديلات المسار

بعد غياب لعامين بسبب جائحة كورونا، تعود جائزة أستراليا الكبرى إلى روزنامة الفورمولا واحد هذا العام على مسار ملبورن المعدّل.

حيث تمّ التعديل على عدّة منعطفات وتوسعتها، بينما تمثّلت التغييرات الأكبر في آخر الحلبة. حيث بات المسار الرابط بين المنعطف السادس الجديد وإلى المنعطف الـ 11 أسرع بكثير للمساعدة في تحسين فرص التجاوز.

وضمن معرض حديثه خلال الكشف عن خوذته الجديدة - التي ستُباع في مزاد بعد سباق نهاية الأسبوع للمساعدة في جمع التبرعات للصليب الأحمر الأسترالي - بدا ريكاردو متفائلًا حيال فرص أن يكون سباق موطنه أكثر إثارة.

فقال: "يبدو المسار جيّدًا للغاية. كنت طرفًا بعض الشيء في المحادثات الخاصة بالتعديل على المسار قبل بضعة أعوام، عندما برزت فكرة كيف يمكن أن نجعل التسابق أفضل بعض الشيء على الحلبة".

وأضاف: "لطالما كان مسارًا ممتعًا، ولكن الوضع كان صعبًا بعض الشيء في السباقات لناحية التجاوز، بسبب طبيعة الحلبة. لذلك كانت الفكرة أن يتم توسعة المسار وجعل السباق أكثر إثارة مع مزيد من التجاوزات. سيكون المسار أسرع بكثير الآن".

هذا ويأمُل ريكاردو أن تعود الطبيعة الأسرع للحلبة الآن بالنفع على فريقه مكلارين الذي عانى هذا الموسم ولا سيّما على المنعطفات البطيئة.

فقال: "كنا نعاني بالتأكيد في السباق الأول في البحرين. كانت حلبة تقنية مع الكثير من المنعطفات. بعدها توجهنا إلى السعودية مع مسار أكثر سرعة وتدفقًا، وهو ما سيشبه كثيرًا ما ستكون عليه ملبورن نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "كنا أكثر تنافسية هناك، لذلك آمل أن يعني ذلك حظوظًا جيّدة بالنسبة لنا. لكنني أعتقد أننا سنرى سباقًا مختلفًا تمامًا هنا".