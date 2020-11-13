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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو

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ريكاردو: رينو مستعدة لتركيا بعد دروس بورتيماو

قال دانيال ريكاردو أن فريقه رينو بات مستعداً لجائزة تركيا الكبرى في الفورمولا واحد بعد الدروس التي اكتسبها من بورتيماو وسطح المسار الذي أعيدت سفلتته.

تماماً مثل بورتيماو، حيث لم تتمكن رينو من إيصال إطاراتها إلى نافذة العمل المثالية، فإن حلبة أسطنبول بارك تمت إعادة سفلتتها خلال الأسابيع الماضية.

وأكد ريكاردو أن فريقه رينو درس جيداً بيانات بورتيماو استعداداً للجولة المقبلة.

فقال: "أعتقد أنه ستكون هناك جوانب متماثلة بين الحلبتين. لقد نظرنا إلى الإيجابيات والسلبيات من جولة بورتيماو".

وأكمل: "لذا فإننا جاهزون من أجل اغتنام فرصةٍ ممكنة لإصلاح بعض الأمور الصغيرة والقيام بها بشكل مختلف قليلاً. لكنني أعتقد أننا متفائلون أكثر مما كنا عليه منذ عدة أسابيع".

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من جهته، لا يبدو إستيبان أوكون زميل ريكاردو مقتنعاً بوجود تشابهات مباشرة بين الحلبتين.

فقال: "أعتقد أنه لا توجد حلبتان متماثلتان. حتى لو كانتا متماثلتين ربما بالأسفلت، أعتقد أنه ستكون هناك فوارق على الدوام، سواء لناحية الخصائص وغيرها".

وتابع: "إنها الإطارات نفسها بالطبع، لكن الرياح ستكون مختلفة، الظروف الجوية وغيرها. لذا، علينا الانتظار لنرى أداء السيارة".

واسترسل: "بات لدينا الآن تصور للاتجاه الذي نود سلوكه بعد بورتيماو، خاصة لناحية تحسين الأمور، إذ خضنا العديد من النقاشات في هذا الصدد".

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من جهة أخرى، يرى أليكسندر ألبون سائق ريد بُل أن المسار قد يكون زلقاً يوم الجمعة.

فقال: "يبدو المسار متسخاً جداً جداً. يذكرني بمسار بورتيماو قليلاً خاصة مع إعادة السفلتة".

واختتم: "كنت أعتقد أنهم سيغيرون أمراً ما في المسار لأن السائقين اشتكوا كثيراً في بورتيماو من التماسك المنخفض. لذا سنقوم بالقيادة على المسار ومحاولة التأقلم".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة تركيا الكبرى
قائمة السائقين ألكسندر ألبون , دانيال ريكاردو , إستيبان أوكون

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