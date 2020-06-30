ريكاردو: رينو ستخاطر لأنّ لديها "الأقل لتخسره" في معركة الوسط

بعدما تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في إلغاء السباقات العشرة الأولى من موسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد، سينطق الموسم المؤجّل من بوابة جائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو/تموز.

وتمّ الإعلان حتى الآن عن روزنامة أوروبية من 8 سباقات، إذ وبينما تثق الفورمولا واحد في قدرتها على توسيع الروزنامة أكثر، إلّا أنها ستكون أقل بكثير من الروزنامة القياسية من 22 سباقًا التي كان مخططًا لها قبل جائحة كورونا.

ومع تلك الروزنامة الأقصر، ستكون الانسحابات والأخطاء في السباقات مكلّفة بشكل أكبر للفرق، لكنّ ريكاردو يأمُل أن يتّجه فريقه رينو للمخاطرة بعض الشيء من أجل الاستفادة من ذلك الوضع.

حيث قال: "المقاربة هي محاولة خلط الأوراق والتقدم بعض الشيء في بداية الموسم. أعتقد كذلك بأنّه سيكون هنالك أقل لنخسره بالنسبة لنا في فرق الوسط، من حيث المخاطرة والمكافأة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا سنخاطر وآمُل أن يؤتي ذلك ثماره مع بضع نتائج كبيرة، سواء كان ذلك في 8 سباقات، 12 أو 15 - من يدري كم سباقًا سنخوض هذا الموسم".

يُشار إلى أنّ رينو قد أنهت الموسم الماضي بالمركز الخامس ضمن بطولة الصانعين، حيث خسرت في معركة صدارة الوسط لصالح مكلارين.

وأوضح ريكاردو أنّه يتوقّع تواصل المعركة المتقاربة بين فرق الوسط في 2020، حيث كشف بأنّ تحليل رينو للتجارب الشتوية أظهر تقاربًا كبيرًا في الأداء بينهم.

فقال: "أذكر أنه وبعد تحليل للوضع التنافسي بعد التجارب الشتوية لمعرفة خريطة المنافسة من الأعلى إلى الأسفل ضمن فرق الوسط، وكانت جميعها تقريبًا ضمن عُشر من الثانية".

جديرٌ بالذكر أنّ ريكاردو قاد سيارة رينو للمرّة الأولى منذ التجارب الشتوية ضمن تجارب خاصة للفريق في النمسا الأسبوع الماضي على حلبة ريد بُل رينغ التي ستستضيف أوّل سباق في الموسم.

حيث قال الأسترالي أنّه المفيد في ذلك لم يكن فقط العودة إلى وتيرة قيادة سيارة فورمولا واحد، ولكن كذلك محاولة التعلّم من سباق صعب على ذلك المسار في 2019 عندما أخفقت رينو في تسجيل النقاط.

"كان اختبارًا رائعًا حتى لو لم يكن متعلقًا بشكل كامل بما سنحظى به في غضون بضعة أسابيع" قال ريكاردو الذي اختبر سيارة رينو بمواصفات 2018.

واختتم: "كان من الرائع العودة إلى داخل السيارة، وكذلك التفاعل مع الفريق من جديد. سباق النمسا كان الأسوأ بالنسبة لنا العام الماضي، لذا أن نحصل على فرصة العودة إلى هنا والتعلّم وتحسين ما قدمناه العام الماضي قبل خوضنا لأوّل سباقين من الموسم هناك لهو أمر جيّد للغاية".