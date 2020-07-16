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ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة

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ريكاردو: رينو حقّقت خطوة للأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة
16-07-2020

قال دانيال أنّ فريقه رينو قد حقّق خطوة إلى الأمام على صعيد الكفاءة الانسيابيّة لسيارة موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد، ما بات يُسهّل قدرة السيارة على اتّباع منافساتها.

أكمل ريكاردو سباق ستيريا في المركز الثامن، ليُعادل بذلك نتيجة زميله إستيبان أوكون من جائزة النمسا الكبرى، بالرغم من أنّ أعطالًا مكلفة في مشعاع التبريد أصابت السيارتَين خلال السباقين.

وقال الأسترالي أنّه بات من الأسهل الآن عليه وعلى زميله اتّباع منافسيهما بالمقارنة مع سيارة العام الماضي.

وقال: "أعتقد بأنّه لا تزال أمامنا بعض التحسينات على صعيد وتيرة السباق. لكنّني أعتقد بشكلٍ عام أنّه بات بوسعنا اتّباع السيارات الأخرى بشكلٍ أفضل في السباق، نعاني بقدرٍ أقلّ في الهواء المتّسخ".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ الارتكازيّة والحزمة التي لدينا أكثر كفاءة، وأعتقد بأنّ القسم الخلفيّ من السيارة تحسّن كثيرًا عندما تكون السيارة خفيفة. بتنا قادرين على الضغط على دواسة الوقود بالكامل في مرحلة أبكر بكثيرٍ من العام الماضي. القسم الخلفيّ من السيارة قويٌ بالتأكيد بالمقارنة مع العام الماضي".

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وقال ريكاردو أنّ مركزه الثامن في جائزة ستيريا الكبرى لا يعكس الإمكانيّات الحقيقيّة للسيارة.

"هناك إيجابيات بكلّ تأكيد" قال ريكاردو، وأضاف: "بالنسبة للنصف الأوّل من السباق الذي كنت فيه على إطارات ميديوم فقد كنت قادرًا على الحفاظ على وتيرة قريبة جدًا من السيارات التي أمامي على إطارات سوفت، أعني كارلوس ساينز وأليكسندر ألبون".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّنا تحسّنا، خاصة على حلبة لم تكن جيّدة بالنسبة إلينا في السابق. لذا يملؤني الفضول لرؤية أدائنا على الحلبات الأخرى، كانت سيلفرستون جيّدة بالنسبة إلينا العام الماضي".

وأكمل: "سنرى عندما نصل إلى هناك، لكن هناك إيجابيّا الآن. لا أريد القول بأنّنا نستحقّ مركزًا أفضل من الثامن، أعتقد بأنّنا أظهرنا وتيرة قادرة على منحنا نتيجة أفضل في الجولتَين الماضيتين".

واختتم بالقول: "تسير الأمور إلى الأمام وتتحسّن بالتأكيد. أعتقد بأنّ علينا فقط فهم المزيد بالنسبة لإطارات سوفت، كون الشباب على إطارات ميديوم كانوا أسرع منّا بكثير. سنرى ما يُمكننا فعله بشكلٍ أفضل، لكن بشكلٍ عام فإنّ السيارة حقّقت خطوة إلى الأمام، ذلك مؤكّد".

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