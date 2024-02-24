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ريكاردو: ريد بُل أظهرت رغبتها "بسحق المنافسين"

قال دانيال ريكاردو سائق آر.بي أن فريق ريد بُل بتصميم سيارته العدائي لموسم 2024 في الفورمولا واحد، أظهر رغبته "بسحق المنافسين".

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

سام بولكسهام/ صور لات

بدلاً من العمل على تطوير المبدأ التصميمي لسيارة الموسم المنصرم والتي حققت نجاحاً مذهلاً عبر الفوز بجميع السباقات عدا واحد فقط، قررت ريد بُل اتباع مبدأ تصميمي مختلف تماماً لموسم 2024 عبر الاستلهام من بعض تصاميم مرسيدس السابقة.

وخاضت السيارة الجديدة التجارب الشتوية بأفضل شكل ممكن حيث بدت في أفضل حالاتها.

ويرى ريكاردو، الذي بات جزءاً من عائلة ريد بُل عبر انضمامه إلى فريق آر.بي، أن ما قدمته ريد بُل دليل على رغبتها الكبيرة بالتحسن والهيمنة عبر تقديم سيارة بأداء رفيع.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد تفاجأ بما قامت به ريد بُل: "ضحكتُ لأنني تفاجأت، لكن ليس كثيراً".

وأكمل: "أشعر أن الفريق يقدم أفضل ما لديه حين يفوز. أشعر أنهم حين يفوزون، فإنهم يريدون ببساطة سحق المنافسين تماماً".

وتابع: "ليس الأمر وكأنهم يريدون الفوز فقط. بل يريدون إثبات جدارتهم بالكامل. وهذا ما أعتقد أنهم قدموه لهذا الموسم".

واسترسل: "بعد أكثر موسم هيمنوا فيه، عادوا بسيارة حين رأيتها قُلتُ ’واو!’".

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وأوضح ريكاردو أنه ببساطة يريد تهنئة القسم التقني لدى ريد بُل، وبشكل خاص الذهنية المتميزة التي يمتلكها أدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل.

فقال: "يبدو وكأنهم قدموا أكبر قدر من التحديثات بين جميع الفرق، وهذا لوحده دليل كافٍ".

واسترسل: "أحب رؤية أدريان إلى جانب السيارة. وأعلم أن الأمر يتعدى جهود أدريان وحده، لكن من الواضح أنه جزء كبير (من هذا التطوير). ومن الجميل رؤية ذلك".

واختتم: "أنا كمتابع، أحب رؤية مثل هذه المقاربة الطموحة والعودة بشكل أكثر قوة في الموسم التالي. أنا معجب بذلك".

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