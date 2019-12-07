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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: رسالة دعمي لرينو في أبوظبي لم تكن لمجرّد "التخفيف عن الفريق"

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ريكاردو: رسالة دعمي لرينو في أبوظبي لم تكن لمجرّد "التخفيف عن الفريق"
07-12-2019

قال دانيال ريكاردو أنّ رسالته التحفيزية عبر اللاسلكي لدعم رينو عقب سباق أبوظبي الختامي أتت إثر اقتناعه التام بأنّ الفريق بمقدوره تحقيق خطوة كبيرة للأمام في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بعد موسم سريع متقلّب، عمد ريكاردو إلى لاسلكي الفريق عقب سباق نهاية الأسبوع الماضي لقول بعد الكلمات التشجيعية من أجل الموسم المُقبل.

"شكرًا لكم يا رفاق" قال الأسترالي، مُضيفًا: "أعني ذلك بالفعل، لكنّنا سنتحسّن العام المُقبل، سنتحسّن كثيرًا، أثق في ذلك. لذا دعونا نمضي قُدمًا إلى ذلك".

وبالحديث مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن هذه الرسالة عقب السباق، قال ريكاردو أنّ تعليقاته لم تكن فقط مجرّد كلمات فارغة من أجل محاولة تحسين شعور فريقه.

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"لأكون صريحًا، لست جيّدًا في صياغة الخُطب والأحاديث. أعلم أنّني أحب التحدّث كثيرًا، لكنّني لن أقول «سنقوم بعمل أفضل العام المُقبل يا رفاق» إذا لم أكن مقتنعًا بذلك فعلًا. إذ أنّني لن أقوم بمحاولة التخفيف عن الفريق وتدليك أكتافهم إن صح التعبير وإخبارهم فقط ما يودّون سماعه" قال ريكاردو.

وتابع: "حتى في داخلي أعلم أنّني سأتحسّن، لذا فإنّ ذلك متغيّر أعلم بأنّه سيتحوّل للأفضل. لكنّ هنالك العديد من الأمور الأخرى، التحدّث مع طاقم الانسيابية، الفلسفة التي اتّبعناها مع تصميم السيارة، ولا سيّما القسم الأمامي منها هذا العام، إذ أعتقد بأنّهم واثقون تمامًا أنّ ذلك لم يكن على الأرجح أفضل سبيل لاتّباعه، بالنظر إلى بعض الفرق الأخرى، من أجل تطوير السيارة".

واختتم: "بوسعنا تغيير ذلك والخروج من ذلك السياق بعض الشيء مع مُضي الموسم ومع التحديثات التي لم نحصل على الكثير منها في الواقع. لذا نعم، أعتقد بأنّ الأمر في أيدينا ونملك بالتأكيد الموارد والميزانية لبلوغ ذلك، وعليه فأنا متفائل".

جديرٌ بالذكر أنّ موسم رينو هذا العام قد تعثّر منذ جائزة فرنسا الكبرى عندما قدّم الفريق تحديثًا كبيرًا لم يحقق الخطوة إلى الأمام التي كان يأمُلها الفريق.

قبل أن تتعرقل آمال الصانع الفرنسي بتعويض ذلك إثر توقّف نفق الهواء لديه عن العمل لعدّة أسابيع بسبب إدخال تحديثات عليه.

ونتيجة لمشاكل الفريق هذا العام، فقد أقدمت رينو على إعادة هيكلة في إدارتها، حيث سينضمّ مهندس مكلارينو وفيراري السابق بات فراي إلى الفريق الموسم المُقبل للمساعدة في تعزيز المعرفة التقنية داخل العلامة الفرنسية.

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