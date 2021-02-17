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فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو: خوف براون من الإبر يمنع تكرار "تحدي الوشم"

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ريكاردو: خوف براون من الإبر يمنع تكرار "تحدي الوشم"
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يرى دانيال ريكاردو أن تكرار تحدي الوشم الذي خاضه مع سيريل أبيتبول مدير فريق رينو الموسم الماضي، لن يكون ممكناً مع فريقه الجديد مكلارين، لكنه يضع نصب عينه مجموعة زاك براون المتميزة من السيارات الكلاسيكية.

انضم ريكاردو الفائز بسبعة سباقات في الفورمولا واحد، إلى صفوف فريق مكلارين بعقد لمدة ثلاثة مواسم بدءاً من 2021، وذلك بعد موسمين أمضاهما مع فريق رينو.

وكان ريكاردو قد خاض رهاناً مع أبيتبول يتمحور حول وضع وشمٍ متطابقٍ في حال نجح بالوصول إلى منصة التتويج، وهذا ما حققه بالفعل خلال جائزة أيفل الكبرى الموسم الماضي.

وكان يأمل الأسترالي بلقاء أبيتبول أواخر العام الماضي من أجل وضع الوشم، لكنه كشف أن ذلك لم يحصل بعد.

فقال موجهاً كلامه إلى وسائل الإعلام: "ستعلمون مباشرة حين ألتقي مع سيريل لوضع الوشم".

وأكمل: "للأسف، لم نفعل ذلك بعد. لكننا سنضعه. وقد اتفقنا بالتأكيد على إكمال العمل الناقص، ألا وهو وضع الوشم".

وأردف: "آمل أن يحصل هذا عاجلاً وليس آجلاً، لكننا بالتأكيد سنقوم به".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يودّ تكرار مثل هذا الرهان مع زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين، كشف ريكاردو أن الأخير نفى مثل هذا الأمر مباشرة.

وذلك ما دفع الأسترالي للتفكير في خيارات بديلة تتمحور حول مجموعة براون من السيارات الكلاسيكية، مثل لوتس 79  التي قادها ماريو أندريتي، وسيارة مكلارين أم.بي4-6 التي قادها إيرتون سينا، ومكلارين أم.بي4-16 التي قادها ميكا هاكينن.

فقال: "كنا على الغداء مع زاك حين ذكر أمراً ما حيال كرهه للإبر".

وأكمل: "لذا، لا يمكنني المراهنة بوشمٍ مع زاك. لكننا سنفكر في أمر بديل آخر".

وتابع: "أعلم أن لديه مجموعة متميزة من السيارات، وربما نتراهن على إحداها!".

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وكشف ريكاردو أن التأقلم مباشرة مع أي فريق جديد يمثل أكبر تحدٍ يواجه السائق، فقال: "خضت العديد من الاجتماعات بالفعل مع الطاقم وليس فقط مع المهندسين، لكن مع الجميع".

وأكمل: "لذا، فإن هذا الاندماج مع الفريق ضمن جميع النواحي، لهو على الأغلب يعتبر أكثر أهمية من مجرد كونك سائقاً وحسب".

واختتم: "شعورك بتواجدك وتأثيرك على جميع النواحي، لهو ربما الأمر الأكثر أهمية، لكنه بالمقابل الأكثر صعوبة".

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الكاتب خلدون يونس

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