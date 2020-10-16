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ريكاردو: خوذة شوماخر "إحدى أفضل الهدايا" في الرياضة

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ريكاردو: خوذة شوماخر "إحدى أفضل الهدايا" في الرياضة

قال دانيال ريكاردو أنّ تلقّي لويس هاميلتون لإحدى خوذ مايكل شوماخر القديمة بعد معادلته لرقمه القياسي لأكبر عدد انتصارات في الفورمولا واحد يُعدّ من بين أروع الهدايا التي يُمكن تلقيها على الإطلاق.

حقّق هاميلتون انتصاره الـ 91 في الفورمولا واحد خلال جائزة إيفل الكبرى ليُعادل رصيد شوماخر.

وقدّم ميك – ابن مايكل – مباشرة بعد السباق في البثّ التلفزي المباشر خوذة خاصة بوالده إلى هاميلتون، وهي خوذة استخدمها خلال موسمه الأخير في الفورمولا واحد في 2012.

وأشاد ريكاردو، الذي صعد إلى منصّة التتويج، بإنجاز هاميلتون، كما أشاد بالهديّة التي تلقّاها.

وقال الأسترالي: "تجاوزت مسيرته الآن عقدًا من الزمن في هذه الرياضة، ومواصلته تقديم ذلك المستوى من الأداء الثابت في المقدّمة ليس بالأمر السهل. أعتقد بأنّنا نحن هنا ندرك ذلك".

وأكمل: "يُمكنك الحصول على حزمة وسيارة لفعل ذلك، لكن يتعلّق الأمر أكثر بتكرار ذلك كلّ عطلة نهاية أسبوع. الأمر أصعب ممّا يبدو عليه. أكنّ له كلّ الاحترام حيال ذلك. وبالنسبة للهديّة التي تلقّاها وهي إحدى خوذ مايكل، فهي من بين أفضل الهدايا التي رأيتها في الرياضة".

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وغمرت المشاعر هاميلتون بعد تلقّيه الخوذة، وقال بأنّه سيضعها في قاعته إلى جوار خوذة أخرى لشوماخر تبادلاها خلال سباق الألمانيّ الأخير.

وقال البريطاني: "إحدى أكثر اللحظات المميّزة بالنسبة لي كانت في سباق أبوظبي 2012. توجّهت إلى مقرّ مرسيدس والتقيت بمايكل وتبادلنا الخوذ. لن أنسى تلك اللحظة عندما وقفت إلى جوار سائقٍ ترعرعت على مشاهدته في التلفاز".

وأضاف: "شرف تبادل القمصان أو الخوذ هو أعلى علامة احترام بين الرياضيين. لذا فإنّ فعل ذلك مع أسطورة هذه الرياضة لهو أمرٌ مميّزٌ جدًا".

وأكمل: "تكريم عائلته لي، جعلني أشعر بتواضع كبير جداً. ابنه موهبة لامعة حقاً وإنسان متميز بالفعل. من الواضح أن مايكل نجح في تربيته حقّ التربية، وأنا أتطلع قدماً لرؤيته يمضي في مسيرته إلى الأمام".

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