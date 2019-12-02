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ريكاردو: خسارة المركز الخامس في البطولة كانت لتمثل "ضربة موجعة" لفريق رينو

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ريكاردو: خسارة المركز الخامس في البطولة كانت لتمثل "ضربة موجعة" لفريق رينو
02-12-2019

يرى دانيال ريكاردو أنه لو خسر فريقه رينو المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين في موسم 2019 المنصرم، لكانت تلك "ضربة موجعة" للعلامة الفرنسية.

وصلت رينو إلى مجريات جائزة أبوظبي الكبرى بحاجة لضمان تفوقها على تورو روسو في الترتيب العام لبطولة المصنّعين.

وبينما نجح دانييل كفيات سائق تورو روسو بإنهاء السباق أمام سيارتَي رينو، لكن ذلك لم يكن كافياً لخطف المركز من العلامة الفرنسية.

ويرى ريكاردو الذي اكتفى بالمركز 11 خلف كفيات، أنه من المهم نجاح رينو بالاحتفاظ بالمركز الخامس في موسم واجهت فيه صعوبات واضحة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أننا كنا لنتلقى ضربة موجعة (لو لم نفلح بالحفاظ بالمركز الخامس)".

وأكمل: "أعلم أنها كانت لتمثل ضربة موجعة بكل تأكيد. إذ كانت الخسارة المالية لتسبب انخفاضاً في المعنويات، ونحن لسنا بحاجة لهذا".

وتابع: "لذا، دعونا نستعمل ذلك بطريقة إيجابية: ’حسناً يا رفاق، لقد تفادينا الضربة. دعونا نتفادى جميع الضربات ونوجه ضربات **** موجعة للمنافسين!’".

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بالرغم أن رينو أظهرت إمكانية تسجيل مجموع جيد من النقاط في سباق أبوظبي، أوضح ريكاردو أن كل شيء سار بشكل خاطئ مع الانتقال للإطارات القاسية "هارد".

فقال: "الإطارات القاسية قتلت سباقي. لم نمتلك السرعة على الإطلاق. علمتُ ذلك مباشرة".

وأكمل: "نحن نختبر في البداية لخمس أو سبع لفات، لكنك بحاجة للفة استطلاعية كي ترى كيف تسير السيارة، وشعرتُ بذلك مباشرة وأنا بالمنعطف الثامن. أعتقد أنها كانت اللفة الأولى مع الإطارات القاسية".

وأردف: "حدسي كان يقول بأننا سنعاني قسماً صعباً جداً. لكنني لم أقل ذلك على اللاسلكي مباشرة. لم أرغب بأن أكون سلبياً منذ اللفة الأولى".

وتابع: "لكن بعد بضع لفات قلتُ ’يارفاق، نحن لن نتقدم لأي موقع’. في نهاية المطاف توقفنا مرتين في منصة الصيانة. إطارات ’سوفت’ كانت أفضل بكثير، لكن الأوان كان قد فات".

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بالمقابل، أوضح ريكاردو أن معرفة سبب ضعف الوتيرة مع إطارات "هارد" أمرٌ يجب على رينو فهمه قبل التوجه للعطلة الشتوية.

فقال: "لا أود ترك المسألة. أرغب بمعرفة سبب عدم عمل الإطارات القاسية، والأهم، لماذا قمنا باستعمالها. لم تكن تلك خطتنا الاستراتيجية الأولى أصلاً".

وأكمل: "لكننا وصلنا إلى العطلة الشتوية. أعتقد أنه من المهم الآن إبقاء معنويات الفريق مرتفعة".

واختتم: "لم نصل إلى مستوى طموحاتنا هذا الموسم، لكن لا يجب أن نترك هذا يؤثر على المعنويات. أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم، ومن ثم نسير قدماً في الموسم المقبل. ونُبقي على جذوة الحماسة متقدة!".

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