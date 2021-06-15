ريكاردو: حلبات أكثر تسامحاً ستساعدني على تسريع عملية تعلمي

أشار الأسترالي إلى أن عدم وجود هامش للخطأ خلال الجولتين الماضيتين في موناكو وباكو، كان السبب الأساسيّ الذي أعاقه عن الوصول إلى الحدود القصوى لسيارته.

وعانى ريكاردو حتى الآن مع سيارته وأسلوب قيادتها، بالرغم من تحقيقه لتقدم جيد مؤخراً.

حيث قال: "الأمر المحبط أنني أعلم ما يحتاجه الأمر للتأقلم مع السيارة. لكن من الصعب للغاية القيام بذلك على أتم وجه. خاصة مع نافذة العمل الضيقة لدينا. سأحظى بلفةٍ تمكنني من القيام بما أحتاجه".

وأكمل: "لكن تكرار 55 لفة أو أياً كان العدد - ضمن الأداء المطلوب - لهو أمر صعب للغاية. أعتقد أنني مسرور لإنهائي السباق بعيداً عن الأخطاء الكبيرة".

وتابع: "لذا، أنا أتطلع قدماً إلى بعض الحلبات الأكثر تسامحاً مع الأخطاء. حيث أعتقد أنها ستسرع من عملية تعلمي".

تعرض ريكاردو إلى حادثة كبيرة في القسم الثاني لتصفيات باكو، وانطلق من المركز 13، لكنه نجح بالتقدم لتسجيل بعض النقاط مع المركز التاسع.

فقال: "إنها حلبة شوارع، ولو ضغطتَ إلى الحدود القصوى، حينها فهناك خطر ارتكاب خطأ".

وتابع: "من ثم ما زلت أحاول إيجاد الحدود القصوى، لكن احتمال نجاحي في ذلك سيكون أعلى".

وأردف: "من الواضح أن ذلك محبط لي في التصفيات، لكن في الوقت نفسه تعتبر التصفيات هامة لتقديم أفضل ما يمكن وكل ما تعلمته عن السيارة لاستخلاص أقصى ما يمكن".

واسترسل: "لا أكاد أصدق أنني أقول هذا: لكنني متحمس لفرنسا. بصراحة، الحلبات التقليدية ربما تسمح ببعض الأخطاء".

واختتم: "لكن هذا واقع الحال، من الواضح أنني سأحاول أقصى ما لديّ للاستفادة من ذلك".