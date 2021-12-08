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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد

قال دانيال ريكاردو أن الفورمولا واحد لديها ذلك "السيناريو الحلم" بتعادل ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في النقاط بالتوجّه إلى جولة أبوظبي الختامية الحاسمة للقب.

ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد

أحرز هاميلتون الفوز في سباق جائزة السعودية الكبرى يوم الأحد الماضي ليتعادل في النقاط مع غريمه على اللقب وسائق ريد بُل فيرشتابن قُبيل السباق الختامي لموسم 2021.

وتلك هي المرة الأولى منذ العام 1974 التي يدخل فيها المتنافسان على اللقب السباق الختامي للموسم وهما متعادلان في النقاط. فيما يتقدم فيرشتابن على هاميلتون في الترتيب لحصده فقط انتصارات أكثر من سائق مرسيدس.

ويرى ريكاردو - الذي زامل فيرشتابن في ريد بُل بين 2016 و2018 - أن معركة متقاربة كهذه على اللقب هي "ما تأمُل حدوثه كل عام في هذه الرياضة".

فقال: "تريد معركة كهذه. حيث أن لديك ذلك السائق مخضرم صاحب الأرقام القياسية في مواجهة أصغر فائز على الإطلاق بسباق فورمولا واحد".

وأضاف: "إنها معركة رائعة للغاية وتروي قصّة عظيمة. بالطبّع ستكون المنافسة على أشدّها ومتقاربة جدًا، معركة أصيلة بالفعل".

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وتابع: "أشعر بالحسد كوني لست جزءًا من تلك المعركة، لكنّه السيناريو الحلم في نهاية المطاف للفورمولا واحد وبالنسبة لي كمشجّع لهذه الرياضة".

وبالحديث عن حدّة المعركة بين الثنائي وما شهدته من تلاحمات على المسار آخرها في سباق جدّة حيث اصطدم هاميلتون وفيرشتابن ببعضهما البعض وتلقّى الهولندي عقوبتين، قال ريكاردو: "إنه السيناريو الأعلى ضغطًا حيث يملك كلاهما ذات عدد النقاط. في النهاية، من سيفوز نهاية هذا الأسبوع هو من سيفوز. لكن ذلك رائع بالنسبة لي كمشجّع. فقط عندما تظن أن سلسلة نتفليكس لا يمكن أن تكون أكثر إثارة، نكون ضمن موسم كهذا!".

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ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد
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ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد

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