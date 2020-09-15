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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو

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ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو

اعترف دانيال ريكاردو سائق رينو في الفورمولا واحد أنّه "حزين بعض الشيء" إثر خسارته المركز الثالث لصالح أليكسندر ألبون السريع في المرحلة الختامية من سباق جائزة توسكانا الكبرى.

قال الأسترالي أنّه حاول بلا جدوى دفع سائق ريد بُل الشاب نحو ارتكاب خطأ، لكن تعيّن عليه في النهاية الاكتفاء بالمركز الرابع، معادلًا نتيجته التي أحرزها في سبا.

وتواجد ريكاردو في المركز الثالث بأريحية خلال فترة منتصف سباق موجيللو، حتّى أنّه احتل المركز الثاني لفترة وجيزة بعد الانطلاقة الثالثة والأخيرة في السباق الدرامي، حيث تقدّم على سائق مرسيدس فالتيري بوتاس.

لكنّ الفنلندي سرعان ما استعاد مركزه، ومن ثمّ وقبل تسع لفات من النهاية خسر ريكاردة فرصة اعتلاء منصّة التتويج لصالح ألبون.

"شعوري وسطي نوعًا ما، يتأرجح بين السعادة والإنجاز إلى الحزن بعض الشيء" قال ريكاردو عند سؤاله عن شعوره بعد خسارة المركز الثالث.

وأضاف: "الحقيقة أنّ الأمر أشبه بعض الشيء بمونزا الأسبوع الماضي، حيث وضعنا أنفسنا في أفضل مركز، وبذلنا كل ما بوسعنا، وفي النهاية تمامًا لم نملك تلك الأفضلية الأخيرة للحفاظ على منصّة التتويج".

وتابع: "مع ألبون كان الوضع مُحبطًا مع رؤية وتيرته السريعة. شعرت كما لو أنّ الفترة الأولى تتطابق مع الفترة الثانية من السباق. لم أشعر بأنّ لديه تلك الوتيرة. لكن وعلى نحوٍ مفاجئ في المرحلة الختامية، تقدّم خطوة كبيرة للغاية علينا، ولا سيّما في المقطع الثالث، حيث كان أسرع. وذلك سمح له بالاقتراب والدخول في عامل السحب لديّ ومنطقة تفعيل الدي آر اس".

وأكمل: "كان ذلك هو المقطع الأهم، وهو ذاته الذي بدا عليه قويًا للغاية. لذلك كان الوضع محبطًا، كوني قلت في نفسي من أين أتى بهذه الوتيرة؟".

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في المقابل، أوضح ريكاردو أنّه ظن أنّ بمقدوره استغلال قلة الخبرة النسبية لدى ألبون، حيث واصل الضغط عليه بعد خسارة مركزه.

فقال: "علمت أنّه وإذا ما تمكنت من البقاء قريبًا خلفه لبضع لفات، فربما يستهلك إطاراته، إلّا أنّه ابتعد أمامي سريعًا للغاية، وقلت بأنّ الأمر قد انتهى".

وأردف: "لكنّني كذلك كنت أقول في نفسي بأنّ ذلك الفتى لم يصعد من قبل إلى منصّة التتويج، وبمقدوري مواصلة تسليط الضغط عليه وإجباره على مواصلة القيادة على وتيرة عالية، وربما يحدث أمر ما، وبالفعل رأيته بضع مرات يخرج بإطار على المنطقة الحصوية، واعتقدت أنّه ربما يُفرط في القيادة أو بدأ يتوتر".

واختتم: "لكنه حظي بسرعة كبيرة في النهاية ولم يكن بوسعي القيام بالكثير. لم نملك الوتيرة في اعتقادي على وقود قليل. لكنّ انطلاقاتنا كانت رائعة جدًا خلال الجولات الماضية".

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