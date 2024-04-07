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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

ريكاردو: حادثتي مع ألبون "لحظة عارضة" وليست نتيجة للبداية الصعبة لموسم 2024

يرى دانيال ريكاردو أن حادثته مع أليكس ألبون في اللفة الافتتاحية من سباق جائزة اليابان الكبرى كانت مجرد "لحظة عارضة" وليست جزءًا من البداية الصعبة التي يواجهها في موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

سيارتا دانيال ريكاردو وأليكس ألبون في حواجز الإطارات بعد حادثتهما في سباق جائزة اليابان الكبرى

زاك موجر/ صور لات

كان من المتوقّع أن يقود صاحب الانتصارات الـ 8 في الفورمولا واحد سعي فريق آر بي بعد عودته إلى البطولة منتصف الموسم الماضي، لكنه خاض عوضًا عن ذلك موسمًا صعبًا وتأخّر بشكل واضح خلف زميله يوكي تسونودا.

وازداد وضع الأسترالي سوءًا عندما اصطدم بسيارة ألبون عند المنعطف الثالث من اللفة الافتتاحية لسباق اليابان على حلبة سوزوكا، ما دفع كلا السائقين نحو الحواجز.

فيما كان ريكاردو حريصًا على التأكيد بأن تلك الحادثة غير مرتبطة بأدائه الضعيف وأنها فقط "إحدى تلك الأمور العارضة" التي تحصل في حوادث اللفة الأولى.

فقال: "ما حصل اليوم هو حدث عارض. لا أنظر إلى اليوم وأفكر: أوو، يا له من عام. أو أن المصائب لا تأتي فرادى أو أشياء من هذا القبيل. أشعر أن ما حصل هو فقط أحد هذه الأمور العارضة".

وأضاف: "نعلم بأنه وعلى مدار 24 سباقًا، من المرجّح أن أكون طرفًا في حادثة لفة أولى أخرى، هنالك دومًا تلك الاحتمالية أن تحصل مثل هذه الأمور. تكون هذه الحوادث مزعجة بالتأكيد، لكنني لا أنظر إلى الأمر على أنه أكثر من مجرد حادثة عرضية".

وأكمل: "بالطبع كان سيكون من الرائع أن نسابق اليوم ونظهر بعضًا من الأداء الذي شعرت أننا بدأنا بامتلاكه في الأمس. لكننا سنفعل ذلك في الصين. كما أنني سأختبر السيارة يوم الثلاثاء. لذلك فإن اللفات التي خسرتها اليوم سأعوضها يوم الثلاثاء".

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