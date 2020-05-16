فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: جائحة "كوفيد-19" قد تؤدي إلى إطالة مسيرتي في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
ريكاردو: جائحة "كوفيد-19" قد تؤدي إلى إطالة مسيرتي في الفورمولا واحد
من قبل:
16-05-2020

يرى دانيال ريكاردو سائق رينو أن العطلة الشتوية المطوّلة التي أجبرت البطولة على اتخاذها بسبب فيروس "كورونا"، قد تساعده في الحفاظ على مسيرة أطول ضمن الفئة الملكة.

تمّ إلغاء وتعليق السباقات العشرة اﻷولى من موسم 2020 للفورمولا واحد بسبب اﻷزمة العالمية الحالية، لكن يأمل مسؤولو البطولة إطلاق الموسم من النمسا بدايات شهر يوليو/تموز المقبل.

وكان ريكاردو قد أمضى فترة الانقطاع عن السباقات في موطنه أستراليا مع مدربه البدني مايكل إيتاليانو، حيث يأمل في الاستفادة الجيدة من هذا الوقت لتحسين قدراته البدنية وإطالة مسيرته في الفورمولا واحد.

حيث قال في تصريح لقناة "بي بي سي 5 لايف": "تمكنا من تطبيق برنامج تدريب بدنيّ فعليّ، لم نكن قادرين على تطبيقه من قبل".

وأكمل: "تمكنا من إكمال ثماني مراحل كما نسميها، وبدأت برؤية بعض النتائج الجيدة حقاً. من الجميل امتلاك كل هذا الوقت".

وتابع: "أعتقد أن جزءاً من ذلك هو التمرين، كما أن عدم الانتقال بين المناطق الزمنية المختلفة حول العالم يحسّن من الوضع".

واستكمل: "أعتقد أن الجوانب اﻹيجابية ستكون واضحة، وﻷنها فترة مميزة ولن تتكرر، تجب الاستفادة القصوى منها".

وأردف: "من يدري، قد تمنحني فترة أطول بقليل لمسيرتي المهنية".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، شرح ريكاردو كيف يسيء المتابعون فهم كمية الوقت الضرورية للسائق كي يتمرن، وخاصة في الفترات بين الجولات المتلاحقة من دون فواصل. 

فقال: "ربما يعتقد الجميع أنك تعود للتمرين يوم الاثنين وتواصل أيام الثلاثاء، اﻷربعاء والخميس، ومن ثمّ تعود إلى الحلبة".

وأردف: "لكن الجولات المتتالية تشكل المزيد من الضغط بشكل خاص. لذا فإنك تود الراحة يوم الاثنين، من دون أي تمرين شديد. وربما تقوم بتمارين الشدّ الخفيفة".

وتابع: "قد تقوم برياضة الجري يوم الثلاثاء، وتتبع حصّة تمرينية خفيفة الشدة كذلك. ومن ثم تسافر مرة أخرى يوم اﻷربعاء".

واختتم: "لذا، قد تعتقد أنك تمتلك أسبوعاً من الوقت، أربعة أو خمسة أيام بين السباقات، لكنك في الحقيقة تمتلك يوماً واحداً فقط للتمرين، واليومان الباقيان يضيعان إما في السفر أو الراحة".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
تحليل: كيف انتقل ساينز من الهامش إلى فيراري في غضون عامين

المقال السابق

تحليل: كيف انتقل ساينز من الهامش إلى فيراري في غضون عامين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين دانيال ريكاردو تسوق الآن
قائمة الفرق فريق رينو اف1
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف انتقل ساينز من الهامش إلى فيراري في غضون عامين

2
فورمولا 1

فيتيل وفيراري: نهاية الحلم الأحمر

3
موتو جي بي

موتو جي بي: الإعلان عن أول جولة افتراضية في شهر مايو

4
فورمولا 1

راسل "يحسد بعض الشيء" زملاءه الذين وصلوا إلى فرق الصدارة

5
فورمولا 1

ثلاث جولات ستغيب عن روزنامة موسم 2020 المعدلة للفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا 34:01
فورمولا 1

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا

كارلوس ساينز يوقع مع فيراري 05:37
فورمولا 1

كارلوس ساينز يوقع مع فيراري

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ 04:39
فورمولا 1

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟ 06:43
فورمولا 1

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985 03:26
فورمولا 1

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985

أحدث الأخبار

ريكاردو: جائحة "كوفيد-19" قد تؤدي إلى إطالة مسيرتي في الفورمولا واحد
F1

ريكاردو: جائحة "كوفيد-19" قد تؤدي إلى إطالة مسيرتي في الفورمولا واحد

تحليل: كيف انتقل ساينز من الهامش إلى فيراري في غضون عامين
F1

تحليل: كيف انتقل ساينز من الهامش إلى فيراري في غضون عامين

براون: مكلارين لم تُفكّر مطلقًا في التعاقد مع فيتيل
F1

براون: مكلارين لم تُفكّر مطلقًا في التعاقد مع فيتيل

سيلفرستون تتوصّل إلى صفقة لاستضافة سباقَي فورمولا واحد
F1

سيلفرستون تتوصّل إلى صفقة لاستضافة سباقَي فورمولا واحد

راسل "يحسد بعض الشيء" زملاءه الذين وصلوا إلى فرق الصدارة
F1

راسل "يحسد بعض الشيء" زملاءه الذين وصلوا إلى فرق الصدارة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.