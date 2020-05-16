ريكاردو: جائحة "كوفيد-19" قد تؤدي إلى إطالة مسيرتي في الفورمولا واحد

تمّ إلغاء وتعليق السباقات العشرة اﻷولى من موسم 2020 للفورمولا واحد بسبب اﻷزمة العالمية الحالية، لكن يأمل مسؤولو البطولة إطلاق الموسم من النمسا بدايات شهر يوليو/تموز المقبل.

وكان ريكاردو قد أمضى فترة الانقطاع عن السباقات في موطنه أستراليا مع مدربه البدني مايكل إيتاليانو، حيث يأمل في الاستفادة الجيدة من هذا الوقت لتحسين قدراته البدنية وإطالة مسيرته في الفورمولا واحد.

حيث قال في تصريح لقناة "بي بي سي 5 لايف": "تمكنا من تطبيق برنامج تدريب بدنيّ فعليّ، لم نكن قادرين على تطبيقه من قبل".

وأكمل: "تمكنا من إكمال ثماني مراحل كما نسميها، وبدأت برؤية بعض النتائج الجيدة حقاً. من الجميل امتلاك كل هذا الوقت".

وتابع: "أعتقد أن جزءاً من ذلك هو التمرين، كما أن عدم الانتقال بين المناطق الزمنية المختلفة حول العالم يحسّن من الوضع".

واستكمل: "أعتقد أن الجوانب اﻹيجابية ستكون واضحة، وﻷنها فترة مميزة ولن تتكرر، تجب الاستفادة القصوى منها".

وأردف: "من يدري، قد تمنحني فترة أطول بقليل لمسيرتي المهنية".

بالمقابل، شرح ريكاردو كيف يسيء المتابعون فهم كمية الوقت الضرورية للسائق كي يتمرن، وخاصة في الفترات بين الجولات المتلاحقة من دون فواصل.

فقال: "ربما يعتقد الجميع أنك تعود للتمرين يوم الاثنين وتواصل أيام الثلاثاء، اﻷربعاء والخميس، ومن ثمّ تعود إلى الحلبة".

وأردف: "لكن الجولات المتتالية تشكل المزيد من الضغط بشكل خاص. لذا فإنك تود الراحة يوم الاثنين، من دون أي تمرين شديد. وربما تقوم بتمارين الشدّ الخفيفة".

وتابع: "قد تقوم برياضة الجري يوم الثلاثاء، وتتبع حصّة تمرينية خفيفة الشدة كذلك. ومن ثم تسافر مرة أخرى يوم اﻷربعاء".

واختتم: "لذا، قد تعتقد أنك تمتلك أسبوعاً من الوقت، أربعة أو خمسة أيام بين السباقات، لكنك في الحقيقة تمتلك يوماً واحداً فقط للتمرين، واليومان الباقيان يضيعان إما في السفر أو الراحة".