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ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري

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ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري
15-04-2020

يعتقد دانيال ريكاردو أنّ شارل لوكلير يحقق حاليًا النجاح الذي كان جول بيانكي ليصل إليه مع فيراري، حيث وصف الفرنسي الراحل بأحد أكثر منافسيه قوة في الفورمولا واحد الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي.

بدا بيانكي على الطريق نحو مقعد مستقبلي في فيراري بعدما أثار إعجاب الكثيرين ضمن أكاديمية ناشئي الصانع الإيطالي وبينما كان يسابق لصالح فريق ماروسيا في الفورمولا واحد.

وكان بيانكي هو من سجّل أولى نقاط ماروسيا خلال أعوام الفريق الأربعة في الفورمولا واحد في جائزة موناكو الكبرى موسم 2014، حيث حلّ تاسعًا ضمن ما يراه الكثيرون واحدة من أعظم تأديات سائقي المؤخرة في تاريخ الفورمولا واحد الحديث.

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لكنّ القدر حرم بيانكي من إكمال مسيرته الواعدة القصيرة بعد تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس إثر حادثة على حلبة سوزوكا في وقت لاحق من ذاك العام. ليرحل عن عالمنا بعد ذلك بتسعة أشهر متأثرًا بتلك الإصابات بعُمر 25 سنة.

وضمن تغريدة له على تويتر بعنوان "مذكرات دان"، اختار سائق رينو الحالي ريكاردو أكثر خمسة منافسين مبخوس قدرهم واجههم في مسيرته في الفئة الملكة، حيث كان بيانكي بين هذه الأسماء.

وقال ريكاردو عن الفرنسي الراحل: "لم يكن الأمر وكأن جول كان غير مقدّر كفاية، لكنّنا لم نحظ مطلقًا بفرصة رؤيته خلف مقود إحدى سيارات الصدارة، لذا ربما لم يقدّر الناس مدى قدراته وموهبته والمكانة التي كان ليصل إليها".

وأضاف: "تتذكر قيادته على سيارة ماروسيا في موناكو في 2014، وتحقيقه أولى نقاط الفريق. كما أنّ حلبة موناكو مثل ماكاو، لا يُمكن مطلقًا تحقيق نتيجة جيّدة هناك بالصدفة. حيث أنّه استحق عن جدارة تلك النتيجة".

وقال ريكاردو أنّه يشعر بأنّ النجاح الذي يحققه لوكلير الأن مع فيراري - فوزه بسباقين خلال موسم الأول مع سكوديريا في 2019 وتغلبه على بطل العالم أربع مرات وزميله سيباستيان فيتيل - هو ما كان بيانكي ليصل إليه مع القلعة الحمراء.

وكان لوكلير وبيانكي صديقين مقربين، حيث كان بيانكي الأب الروحي للوكلير وكان بمثابة المعلّم له في عالم السباقات. كما أنّ أول زيارة المونغاسكي الأولى إلى مقر فيراري في مارانيللو أتت بتوصية من بيانكي له في أكاديمية فيراري للناشئين.

"ذلك جزء آخر مما يجعل قصته حزينة للغاية، كون بيانكي كان ليتواجد ضمن أحد فرق الصدارة ويصبح فائزًا بالسباقات بحلول هذه الفترة بكل تأكيد" كتب ريكاردو.

وتابع: "أشعر بطريقة ما أنّ شارل يحقق الآن ما كان جول ليصل إليه. إذ أنّ الأمر أشبه بأنّ شارل بمثابة نسخة مؤجلة مما كان جول ليكون عليه مع النجاح الذي يحققه حاليًا".

جديرٌ بالذكر أنّ ريكاردو قابل بيانكي للمرة الأولى عندما كان الثنائي ضمن فئات الناشئين، لكنّ الأسترالي شعر على الفور بتميّز الفرنسي عن بقية السائقين الآخرين.

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فقال: "كناشئ خلال مسيرتي في الكارتينغ، كان جول هو السائق المتميز. التقينا خلال التدريبات في فورمولا ميديسن في إيطاليا، والجميع - حتّى في ذلك السن عندما كنا نبلغ 17 عامًا - كان يعامله على أنّه سائق فورمولا واحد بالفعل".

واختتم: "حظيت بفرصة معرفته بشكل جيّد وأصبحنا صديقين، وسرعان ما تعرفت على ما قام به قبل وصولي إلى أوروبا".

يُشار إلى أنه وبالإضافة إلى بيانكي، فقد ذكر ريكاردو في تغريدته كلًا من ماركوس إريكسون، روبرتو مرعي، فيتانطونيو ليوتزي وجنسن باتون ضمن قائمة منافسيه الذين يرى بأنّهم لم يلقوا التقدير الكافي.

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