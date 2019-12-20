ريكاردو: بعض لحظات الضعف في 2019 "حيّرت" فريق رينو

انضم ريكاردو إلى فريق رينو قادماً من ريد بُل خلال موسم 2019، حيث كان المركز الرابع أفضل نتائجه في إيطاليا، لكنه لم ينجح إلا بإحراز المركز التاسع ضمن ترتيب بطولة السائقين، مع تراجع رينو إلى المركز الخامس بترتيب بطولة المصنعين.

ولم ينجح الفريق الفرنسي بالحفاظ على المركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين الذي حققه الموسم الماضي، وذلك خلال عام شهد تأرجحاً في الأداء برزت فيه نقاط ضعف السيارة للناحية الانسيابية.

حيث قال ريكاردو: "توقعتُ مراحل نعاني فيها من الضعف، وأعتقد أن أي فريق يتوقع ذلك، لأنه وحتى مرسيدس المعتادة على الفوز، فإن المركز الرابع يعتبر نقطة ضعف بالنسبة لها".

وتابع: "مواقع قوتنا كانت ضمن التوقعات: ضمن المراكز الخمسة الأولى، وأعلم أننا كنا ضمنها".

واستكمل: "لكن مواقع الضعف كانت تحيّرنا. إذ كنا نقول في أنفسنا ’ليس من المفترض أن نعاني بهذا القدر’".

وأردف: "لم نكن لنحظى بسيارة من بين أفضل الخمس في كل سباق، لكن أن نكتفي بالمركز 14 أو غيره.. كنا نعتقد أننا انتهينا من هذه المرحلة".

وأضاف: "لذا، كان ذلك محيراً بالفعل، والحقيقة أن أمامنا الكثير من العمل لإكماله".

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بالمقابل، أوضح ريكاردو أنه كان مسروراً بالطريقة التي استجاب بها فريقه لتلك المصاعب التي وصفها بأنها كانت "وقوداً لنار العمل".

حيث يرى أن رينو رفضت الانزلاق نحو السلبية وحافظت على الاتجاه الإيجابي، مشيراً إلى أن الوقوع في فخ السلبية أمر سهل، على طريق تحقيق هدف التقدم أمام فرق الوسط.

وكذلك أكد ريكاردو على احتدام معركة الوسط، التي أجبرته على التقدم كسائق طوال الموسم.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ما تعلمه، وصف ريكاردو تلك المعركة "بالممتعة" والتي تبقيك متحفزاً بشكل كامل.

فقال: "لكنني أعتقد أن المسألة الأساسية تكمن في فهم كيفية تقديم الأداء المثالي. من السهل الضغط بشكل كبير لاستخراج عُشر إضافي، لكن سينتهي بك المطاف وقد خسرته".

وأكمل: "المسألة تكمن في الحفاظ على التركيز والتوازن. أنت تحاول استخلاص أقصى ما يمكن للسيارة تقديمه، لكنني أعتقد أن الأمر الأهم يكمن في عدم الضغط بشكل كبير فوق الحدود القصوى".

واستكمل: "خاصة ضمن معركة الوسط، إذ من الواضح أن السيارة ليست بجودة سيارات المقدمة. لذا، إن انزلقت بعض الشيء فإنك تخسر الكثير وترفع حرارة الإطارات، وتدفع ثمناً أكبر بكثير".

وأردف: "التعلم ومحاولة استخلاص أقصى أداء ممكن، منحاني ربما بعض التقيّد والالتزام حيال كل شيء".

واستطرد: "لأنك تحاول على الدوام القيادة بأسرع ما يمكنك".

واختتم: "لكن اختيار اللحظة الملائمة ربما هو الشكل الأمثل لوصف ذلك، إنه مزيج من الخبرة والالتزام".