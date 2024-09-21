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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ريكاردو بعد تصفياته "البائسة" في سنغافورة: أعيدوا نيلسون بيكيه

خرج سائق آربي من القسم الأول للتصفيات على حلبة مارينا باي.

دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

مزح دانيال ريكاردو بأنه يود عودة نيلسون بيكيه الإبن إلى الفورمولا 1 للمساعدة في سباقه ضمن جائزة سنغافورة الكبرى، وذلك بعد تصفيات وصفها "بالبائسة".

أخفق سائق آربي في العبور إلى القسم الثاني من التصفيات في نهاية أسبوع أحاطت خلالها التكهنات بمستقبله في الفورمولا 1، مع انتشار شائعات بأن ريد بُل ستأتي مكانه بليام لاوسون بدءًا من السباق المقبل في أوستن.

وبالرغم من أدائه المشجع بالأمس، إلا أنه عانى مع إطارات سوفت اليوم، وما زاد من سوء وضعه كان عبور زميله يوكي تسونودا إلى القسم الثالث للتصفيات للمرة الأولى من جائزة المجر، قبل أن يتأهل بالمركز الثامن.

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وتعقيبًا على تراجع أدائه في التصفيات قال ريكاردو: "لم نغير الكثير على السيارة. كنا في موقع جيد بالأمس، وإطارات الميديوم كانت جيدة صباح اليوم، لكن بمجرد أن وضعت إطارات سوفت اختفت الوتيرة".

وأضاف: "قمنا ببعض التعديلات على الإعدادات للتصفيات، وظننت بأن الوضع صار على ما يرام، لكنني من جديد لم أكن مرتاحًا على إطارات السوفت".

وتابع: "كنت بائسًا اليوم إن صح القول، لأن الأداء كان مشجعًا بالأمس ولم نتوقع هذا الأداء اليوم، كما أننا لم نرتكب أية أخطاء كبيرة".

في المقابل، وفي إشارة إلى فضيحة كراشغايت التي ساعدت فرناندو ألونسو على إحراز الفوز في سنغافورة في 2008 عندما تعمّد زميله في رينو نيلسون بيكيه الإبن الارتطام بالحواجز من أجل جلب سيارة الأمان، فقد اقترح ريكاردو مازحًا بأن سيحتاج سيناريو كهذا من أجل تسجيل نتيجة إيجابية غدًا.

حيث قال: "آمُل أن نحصل على سيارة أمان في وقتها المناسب. أو أعيدوا بيكيه لنجعل ذلك يحدث!".

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