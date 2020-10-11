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ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن

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ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن
من قبل:
, محرر

اعترف دانيال ريكاردو بعد صعوده منصّة التتويج في جائزة إيفل الكبرى أنّه يشعر وكأنّها مرّته الأولى، وذلك بعد حلوله ثالثًا وتحقيق أوّل منصّة تتويج مع فريقه رينو والأولى له منذ جائزة موناكو الكبرى 2018.

قدّم ريكاردو سباقًا رائعًا مع رينو - التي سيغادر صفوفها منتقلًا إلى مكلارين الموسم المُقبل - على حلبة نوربورغرينغ، حيث نجح بصد هجمات سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت ليُسجّل منصّة التتويج رقم 30 في مسيرته.

"لقد مرّ وقت طويل منذ المرة الأخيرة التي اعتليت فيها منصّة التتويج، أشعر وكأنّها المرة الأولى لي من جديد" قال ريكاردو عقب السباق.

وأضاف: "لقد مرّ عام ونصف تقريبًا منذ المرة الأخيرة، والشعور رائع حقًا. شعور جديد. أنا سعيد للغاية، وسعيد كذلك برؤية جميع من انتظروا كل هذه الفترة من أجل ذلك".

في المقابل، قال ريكاردو أنّه سيبدأ الآن التفكير في تصميم الوشم الذي كان دخل في رهان عليه مع مدير فريق رينو سيريل أبيتبول إذا ما حقق منصّة التتويج.

فقال: "إنّه أمر حقيقي، وسيحدث! سيتعيّن علينا التفكير في تصميم الآن. على الأرجح سيكون تصميمًا متعلقًا بي ولكن بنكهة ألمانية. فذلك هو المكان الذي حققنا فيه ذلك، لذلك سنفكّر في أمر متعلّق بألمانيا كذلك".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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