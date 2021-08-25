ريكاردو بصدد الانضمام إلى نادي الـ 200 في بلجيكا .. فمن هم أعضاؤه وكيف خلّدوا تلك الذكرى؟

في حال نجح في الانطلاق في سباق بلجيكا يوم الأحد المُقبل (فلا نعلم مُطلقًا ما يمكن أن يحدث)، فسيُصبح ريكاردو السائق رقم 20 في تاريخ الفورمولا واحد الذي يشارك في 200 سباق.

ولن يكون الأسترالي الأول في تحقيق ذلك على شبكة الانطلاق الحالية، حيث أنّ هنالك 5 سائقين بالفعل وصلوا وتجاوزوا ذلك الحد، وهم: كيمي رايكونن، فرناندو ألونسو، لويس هاميلتون، سيباستيان فيتيل وسيرجيو بيريز. حيث أن الأخير يمثّل أحدث عضو في ذلك النادي، بعد أن وصل إلى ذلك الحد في جائزة النمسا الكبرى.

السائقون أصحاب 200 انطلاقة على الأقل في سباقات الفورمولا واحد:

السائق سنوات المشاركة عدد الانطلاقات كيمي رايكونن

2001-2009 / 2012-? 341 روبنز باريكيلو 1993-2011 323 فرناندو ألونسو

2001 / 2003-2018 / 2021-? 323 مايكل شوماخر 1991-2006 / 2010-2012 307 جنسن باتون 2000-2017 306 لويس هاميلتون

2007-? 277 فيليبي ماسا 2002 / 2004-2017 269 سيباستيان فيتيل

2007-? 268 ريكاردو باتريسي 1977-1993 256 يارنو تروللي 1997-2011 252 دايفيد كولثارد 1994-2008 246 جيانكارلو فيسيكيللا 1996-2009 229 مارك ويبر 2002-2013 215 غيرهارد برغر 1984-1997 210 أندريه دي سيساريس 1980-1994 208 نيكو روزبرغ 2006-2016 206 نيلسون بيكيه 1978-1991 204 سيرجيو بيريز

2011-? 202 جان أليزي 1989-2001 201

وفي ذلك الصّدد علّق ريكاردو قائلًا: "إنها نهاية أسبوع مميزة بالنسبة لي، حيث أنني أتحضّر لخوض سباقي رقم 200".

وأضاف: "لو أخبرني أحدهم في سيلفرستون في 2011، عندما خضت مشاركتي الأولى، بأنني سأصل إلى 200 جائزة كبرى في مسيرتي، ما كنت لأصدق ذلك".

وتابع: "إنها خطوة رائعة للغاية، وأنا فخور جدًا بها. سأفعل كل ما بوسعي لجعلها نهاية أسبوع لا تُنسى".

ومن بين السائقين الذين نجحوا في تخليد ذكرى تلك اللحظة (بلوغ عتبة الـ 200 سباق) بين 2011 و2018، كانوا جنسن باتون، ألونسو، نيكو روزبرغ، هاميلتون وفيتيل، والذين تمكنوا من تحقيق الفوز بذلك السباق الرمزي، كما أنهم الوحيدون في تلك الحالة، إذ أنّ الأكثر تكرارًا كان انسحاب السائقين ضمن ذلك السباق.

تجدر الإشارة إلى أنّ السباق رقم 200 للأسطورة مايكل شوماخر، في 2004، والذي انتهى بانسحاب الألماني بعد حادثة تصادم مع خوان بابلو مونتويا خلف سيارة الأمان، كان الوحيد من بين السباقات الـ 13 الأولى من ذاك الموسم الذي لم يفز به البارون الأحمر، وذلك في طريقه لحصد لقبه السابع والأخير في البطولة.

نتائج الجائزة رقم 200:

السائق الجائزة الكبرى النتيجة النهائية سيرجيو بيريز النمسا 2021 المركز السادس سيباستيان فيتيل البحرين 2018 انتصار لويس هاميلتون بلجيكا 2017 انتصار نيكو روزبرغ سنغافورة 2016 انتصار فيليبي ماسا بريطانيا 2014 انسحاب كيمي رايكونن كندا 2014 المركز العاشر مارك ويبر البحرين 2013 المركز السابع فرناندو ألونسو الصين 2013 انتصار جنسن باتون المجر 2011 انتصار يارنو تروللي أستراليا 2009 المركز الثالث جيانكارلو فيسيكيللا موناكو 2008 انسحاب دايفيد كولثارد موناكو 2006 المركز الثالث روبنز باريكيلو سان مارينو 2005 انسحاب مايكل شوماخر موناكو 2004 انسحاب جان أليزي الولايات المتحدة 2001 المركز السابع غيرهارد برغر سان مارينو 1997 انسحاب أندريه دي سيساريس كندا 1994 انسحاب نيلسون بيكيه إيطاليا 1991 المركز السادس ريكاردو باتريسي بريطانيا 1990 انسحاب