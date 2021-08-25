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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

ريكاردو بصدد الانضمام إلى نادي الـ 200 في بلجيكا .. فمن هم أعضاؤه وكيف خلّدوا تلك الذكرى؟

ستسجّل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع المشاركة رقم 200 لدانيال ريكاردو في الفورمولا واحد، لينضمّ بذلك إلى نادٍ مغلق بعدد أعضاء متزايد مع زيادة طول المواسم وسنوات مشاركة السائقين في البطولة.

ريكاردو بصدد الانضمام إلى نادي الـ 200 في بلجيكا .. فمن هم أعضاؤه وكيف خلّدوا تلك الذكرى؟

في حال نجح في الانطلاق في سباق بلجيكا يوم الأحد المُقبل (فلا نعلم مُطلقًا ما يمكن أن يحدث)، فسيُصبح ريكاردو السائق رقم 20 في تاريخ الفورمولا واحد الذي يشارك في 200 سباق.

ولن يكون الأسترالي الأول في تحقيق ذلك على شبكة الانطلاق الحالية، حيث أنّ هنالك 5 سائقين بالفعل وصلوا وتجاوزوا ذلك الحد، وهم: كيمي رايكونن، فرناندو ألونسو، لويس هاميلتون، سيباستيان فيتيل وسيرجيو بيريز. حيث أن الأخير يمثّل أحدث عضو في ذلك النادي، بعد أن وصل إلى ذلك الحد في جائزة النمسا الكبرى.

السائقون أصحاب 200 انطلاقة على الأقل في سباقات الفورمولا واحد:

السائق سنوات المشاركة عدد الانطلاقات
Finland كيمي رايكونن
 2001-2009 / 2012-? 341
Brazil روبنز باريكيلو 1993-2011 323
Spain فرناندو ألونسو
 2001 / 2003-2018 / 2021-? 323
Germany مايكل شوماخر 1991-2006 / 2010-2012 307
United Kingdom جنسن باتون 2000-2017 306
United Kingdom لويس هاميلتون
 2007-? 277
Brazil فيليبي ماسا 2002 / 2004-2017 269
Germany سيباستيان فيتيل
 2007-? 268
Italy ريكاردو باتريسي 1977-1993 256
Italy يارنو تروللي 1997-2011 252
United Kingdom دايفيد كولثارد 1994-2008 246
Italy جيانكارلو فيسيكيللا 1996-2009 229
Australia مارك ويبر 2002-2013 215
Austria غيرهارد برغر 1984-1997 210
Italy أندريه دي سيساريس 1980-1994 208
Germany نيكو روزبرغ 2006-2016 206
Brazil نيلسون بيكيه 1978-1991 204
Mexico سيرجيو بيريز
 2011-? 202
France جان أليزي 1989-2001 201

وفي ذلك الصّدد علّق ريكاردو قائلًا: "إنها نهاية أسبوع مميزة بالنسبة لي، حيث أنني أتحضّر لخوض سباقي رقم 200".

وأضاف: "لو أخبرني أحدهم في سيلفرستون في 2011، عندما خضت مشاركتي الأولى، بأنني سأصل إلى 200 جائزة كبرى في مسيرتي، ما كنت لأصدق ذلك".

وتابع: "إنها خطوة رائعة للغاية، وأنا فخور جدًا بها. سأفعل كل ما بوسعي لجعلها نهاية أسبوع لا تُنسى".

ومن بين السائقين الذين نجحوا في تخليد ذكرى تلك اللحظة (بلوغ عتبة الـ 200 سباق) بين 2011 و2018، كانوا جنسن باتون، ألونسو، نيكو روزبرغ، هاميلتون وفيتيل، والذين تمكنوا من تحقيق الفوز بذلك السباق الرمزي، كما أنهم الوحيدون في تلك الحالة، إذ أنّ الأكثر تكرارًا كان انسحاب السائقين ضمن ذلك السباق.

تجدر الإشارة إلى أنّ السباق رقم 200 للأسطورة مايكل شوماخر، في 2004، والذي انتهى بانسحاب الألماني بعد حادثة تصادم مع خوان بابلو مونتويا خلف سيارة الأمان، كان الوحيد من بين السباقات الـ 13 الأولى من ذاك الموسم الذي لم يفز به البارون الأحمر، وذلك في طريقه لحصد لقبه السابع والأخير في البطولة.

نتائج الجائزة رقم 200:

السائق الجائزة الكبرى النتيجة النهائية
Mexico سيرجيو بيريز النمسا 2021 المركز السادس
Germany سيباستيان فيتيل البحرين 2018 انتصار
United Kingdom لويس هاميلتون بلجيكا 2017 انتصار
Germany نيكو روزبرغ سنغافورة 2016 انتصار
Brazil فيليبي ماسا بريطانيا 2014 انسحاب
Finland كيمي رايكونن كندا 2014 المركز العاشر
Australia مارك ويبر البحرين 2013 المركز السابع
Spain فرناندو ألونسو الصين 2013 انتصار
United Kingdom جنسن باتون المجر 2011 انتصار
Italy يارنو تروللي أستراليا 2009 المركز الثالث
Italy جيانكارلو فيسيكيللا موناكو 2008 انسحاب
United Kingdom دايفيد كولثارد موناكو 2006 المركز الثالث
Brazil روبنز باريكيلو سان مارينو 2005 انسحاب
Germany مايكل شوماخر موناكو 2004 انسحاب
France جان أليزي الولايات المتحدة 2001 المركز السابع
Austria غيرهارد برغر سان مارينو 1997 انسحاب
Italy أندريه دي سيساريس كندا 1994 انسحاب
Brazil نيلسون بيكيه إيطاليا 1991 المركز السادس
Italy ريكاردو باتريسي بريطانيا 1990 انسحاب
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