ريكاردو بصدد الانضمام إلى نادي الـ 200 في بلجيكا .. فمن هم أعضاؤه وكيف خلّدوا تلك الذكرى؟
ستسجّل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع المشاركة رقم 200 لدانيال ريكاردو في الفورمولا واحد، لينضمّ بذلك إلى نادٍ مغلق بعدد أعضاء متزايد مع زيادة طول المواسم وسنوات مشاركة السائقين في البطولة.
في حال نجح في الانطلاق في سباق بلجيكا يوم الأحد المُقبل (فلا نعلم مُطلقًا ما يمكن أن يحدث)، فسيُصبح ريكاردو السائق رقم 20 في تاريخ الفورمولا واحد الذي يشارك في 200 سباق.
ولن يكون الأسترالي الأول في تحقيق ذلك على شبكة الانطلاق الحالية، حيث أنّ هنالك 5 سائقين بالفعل وصلوا وتجاوزوا ذلك الحد، وهم: كيمي رايكونن، فرناندو ألونسو، لويس هاميلتون، سيباستيان فيتيل وسيرجيو بيريز. حيث أن الأخير يمثّل أحدث عضو في ذلك النادي، بعد أن وصل إلى ذلك الحد في جائزة النمسا الكبرى.
السائقون أصحاب 200 انطلاقة على الأقل في سباقات الفورمولا واحد:
|السائق
|سنوات المشاركة
|عدد الانطلاقات
| كيمي رايكونن
|2001-2009 / 2012-?
|341
|روبنز باريكيلو
|1993-2011
|323
| فرناندو ألونسو
|2001 / 2003-2018 / 2021-?
|323
|مايكل شوماخر
|1991-2006 / 2010-2012
|307
|جنسن باتون
|2000-2017
|306
| لويس هاميلتون
|2007-?
|277
|فيليبي ماسا
|2002 / 2004-2017
|269
| سيباستيان فيتيل
|2007-?
|268
|ريكاردو باتريسي
|1977-1993
|256
|يارنو تروللي
|1997-2011
|252
|دايفيد كولثارد
|1994-2008
|246
|جيانكارلو فيسيكيللا
|1996-2009
|229
|مارك ويبر
|2002-2013
|215
|غيرهارد برغر
|1984-1997
|210
|أندريه دي سيساريس
|1980-1994
|208
|نيكو روزبرغ
|2006-2016
|206
|نيلسون بيكيه
|1978-1991
|204
| سيرجيو بيريز
|2011-?
|202
|جان أليزي
|1989-2001
|201
وفي ذلك الصّدد علّق ريكاردو قائلًا: "إنها نهاية أسبوع مميزة بالنسبة لي، حيث أنني أتحضّر لخوض سباقي رقم 200".
وأضاف: "لو أخبرني أحدهم في سيلفرستون في 2011، عندما خضت مشاركتي الأولى، بأنني سأصل إلى 200 جائزة كبرى في مسيرتي، ما كنت لأصدق ذلك".
وتابع: "إنها خطوة رائعة للغاية، وأنا فخور جدًا بها. سأفعل كل ما بوسعي لجعلها نهاية أسبوع لا تُنسى".
ومن بين السائقين الذين نجحوا في تخليد ذكرى تلك اللحظة (بلوغ عتبة الـ 200 سباق) بين 2011 و2018، كانوا جنسن باتون، ألونسو، نيكو روزبرغ، هاميلتون وفيتيل، والذين تمكنوا من تحقيق الفوز بذلك السباق الرمزي، كما أنهم الوحيدون في تلك الحالة، إذ أنّ الأكثر تكرارًا كان انسحاب السائقين ضمن ذلك السباق.
تجدر الإشارة إلى أنّ السباق رقم 200 للأسطورة مايكل شوماخر، في 2004، والذي انتهى بانسحاب الألماني بعد حادثة تصادم مع خوان بابلو مونتويا خلف سيارة الأمان، كان الوحيد من بين السباقات الـ 13 الأولى من ذاك الموسم الذي لم يفز به البارون الأحمر، وذلك في طريقه لحصد لقبه السابع والأخير في البطولة.
نتائج الجائزة رقم 200:
|السائق
|الجائزة الكبرى
|النتيجة النهائية
|سيرجيو بيريز
|النمسا 2021
|المركز السادس
|سيباستيان فيتيل
|البحرين 2018
|انتصار
|لويس هاميلتون
|بلجيكا 2017
|انتصار
|نيكو روزبرغ
|سنغافورة 2016
|انتصار
|فيليبي ماسا
|بريطانيا 2014
|انسحاب
|كيمي رايكونن
|كندا 2014
|المركز العاشر
|مارك ويبر
|البحرين 2013
|المركز السابع
|فرناندو ألونسو
|الصين 2013
|انتصار
|جنسن باتون
|المجر 2011
|انتصار
|يارنو تروللي
|أستراليا 2009
|المركز الثالث
|جيانكارلو فيسيكيللا
|موناكو 2008
|انسحاب
|دايفيد كولثارد
|موناكو 2006
|المركز الثالث
|روبنز باريكيلو
|سان مارينو 2005
|انسحاب
|مايكل شوماخر
|موناكو 2004
|انسحاب
|جان أليزي
|الولايات المتحدة 2001
|المركز السابع
|غيرهارد برغر
|سان مارينو 1997
|انسحاب
|أندريه دي سيساريس
|كندا 1994
|انسحاب
|نيلسون بيكيه
|إيطاليا 1991
|المركز السادس
|ريكاردو باتريسي
|بريطانيا 1990
|انسحاب