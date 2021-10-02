ريكاردو: الوقت بدأ ينفد من أجل إتمام رهان الوشم مع أبيتبول

خلال موسميه مع فريق رينو في 2019 و2020، دخل ريكاردو في رهان مع مدير الفريق حينها أبيتبول والذي يقضي بأنّه وإذا ما سجّل الأسترالي منصة تتويج، يتعيّن على الفرنسي حينها الحصول على وشمه الأول.

وقد حقق ريكاردو ذلك في جائزة أيفل الكبرى العام الماضي على حلبة نوربورغرينغ، إذ سجّل المركز الثالث خلف لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وكان من المخطط في البداية أن يحصل أبيتبول على الوشم في الشتاء الماضي، لكنّ الوضع تعقّد بانتقال ريكاردو إلى صفوف مكلارين وترك أبيتبول لمنصبه في رينو مع تغيير علامة الفريق إلى ألبين.

وكان ذلك يعني عدم المُضي قُدمًا في تلك الخطوة، كما فتح التكهنات بأن يفشل ذلك الرهان في الوقت الذي انتقل فيه أبيتبول للسعي وراء فرص أخرى في مسيرته خارج الفورمولا واحد.

لكنّ ومع تواصل أبيتبول مؤخّرًا مع ريكاردو عقب فوزه لصالح مكلارين في جائزة إيطاليا الكبرى، يبدو بأنّ الرهان قد عاد من جديد، ومع تحمّس لإتمامه سريعًا.

إذ وضمن معرض حديثه حول تلك المسألة، أوضح ريكاردو بأنّه تلقّى بريدًا إلكترونيًا من أبيتبول ولم يرد عليه فورًا، لكنّه ينوي الرد عليه والدفع برهانهما القديم قُدمًا.

فقال: "لديّ عدد مهول من رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل الواتس اب، وكل ذلك، وقد رأيت رسالة منه".

وأضاف: "كانت هنالك تلك المسألة عن الوشوم، لذا ما أزال متفائلًا للغاية بأن نتّم ذلك الرهان قبل نهاية العام. وإلّا سيتأخّر الأمر للغاية ويصبح من الماضي. لكنني واثق بأنني سأعمل على إتمامه".

وبالحديث عن التصميم المحتمل للوشم في العام الماضي، صرّح ريكاردو بأنه يرغب بشيء له طابع ألماني ليعكس موقع تحقيقه لمنصة التتويج.

حيث قال: "سيكون علينا التفكير بعض الشيء، ولكنه على الأرجح سيكون وشمًا له علاقة بي، ولكن مع طابع ألماني. فذلك بالطبّع المكان الذي حققنا فيه تلك النتيجة. ربما تصميم يتعلق بأمر تقليدي في ألمانيا كذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ ريكاردو كان قد دخل في رهان كذلك على صعوده إلى منصة التتويج مع زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين، لكنّه لم يتضمّن الحصول على وشوم. إذ عوضًا عن ذلك، سيحصل ريكاردو على فرصة قيادة سيارة دالي إيرنهاردت الأب، من طراز شيفروليه مونتي كارلو ناسكار لموسم 1984، والتي تتواجد ضمن المجموعة الخاصة لبراون.