ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1
اعترف دانيال ريكاردو بأن تلك "قد تكون النهاية" لمسيرته في الفورمولا 1 مع شائعات أخذ ليام لاوسون لمقعده ضمن صفوف آربي بدءًا من جولة أوستن المقبلة.
دانيال ريكاردو، آربي
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
قال دانيال ريكاردو أن "النهاية الخيالية ربما لم تحدث" في طريقه نحو المركز الـ 18 في سباق سنغافورة، في حال كان هو سباقه الأخير في الفورمولا 1.
وقد برزت شائعات وتقارير مؤخرًا تفيد بأن ليام لاوسون السائق الاحتياطي لفريق آربي سيقود مكان الأسترالي لما تبقى من هذا الموسم، في ظل أن ريكاردو لم يتمكن من إظهار التحسّن الكافي خلال فترة عودته إلى الفورمولا 1 بعد أن أمضى نصف موسم 2023 خارج أسوارها.
وبالرُغم من أن ريكاردو كان متحفظًا حيال مستقبله خلال أحاديثه في سنغافورة، إلا أنه انفتح بشكل أكبر بعد سباقه المخيب للآمال على حلبة مارينا باي والذي كان فيه آخر سائق على المسار – بينما نجح في تسجيل أسرع لفة بعد توقفه المتأخر ووضعه إطارات سوفت ليخطف النقطة من الفائز لاندو نوريس ضمن معركته مع ماكس فيرستابن.
"عليّ أن أعترف بسبب عودته إلى البطولة بعد فترتي مع مكلارين، حيث دومًا ما قلت بأنني لا أريد العودة لمجرد التواجد على شبكة الانطلاق" قال ريكاردو عقب السباق.
وأضاف: "أردت المحاولة والقتال من أجل العودة إلى المقدمة واستعادة مقعدي في ريد بُل. بالطبع لم أنجح في ذلك، ولهذا علىّ أن أسأل نفسي هذا السؤال: ما الذي يمكنني تحقيقه بخلاف ذلك؟ ما الذي يتبقى كي أسعى له؟".
وتابع: "دعونا نقول بأن النهاية الخيالية لم تحدث، لكن علي كذلك أن أنظر إلى الوراء وأشعر بالفخر لمسيرتي الممتدة لحوالي 13 عامًا".
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