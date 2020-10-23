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ريكاردو: الموقف "المخيف" في نوردشليفه يعني عدم اهتمامي بالمشاركة في سباق 24 ساعة

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ريكاردو: الموقف "المخيف" في نوردشليفه يعني عدم اهتمامي بالمشاركة في سباق 24 ساعة

قال دانيال ريكاردو أن موقفاً "مخيفاً" آخر تعرض له حين كان يقود على حلبة نوردشليفه نوربورغرينغ مؤخراً، أزال فكرة الرغبة بالمشاركة في سباق هناك.

استغل الأسترالي فرصة جائزة إيفل الكبرى الشهر الماضي لإكمال بعض اللفات على حلبة نوردشليفه الشهيرة على متن سيارة "رينو ميغان آر.أس" كجزء من حدثٍ ينظمه فريقه رينو.

لكن، اعترف ريكاردو بعد تعرضه لموقف مخيف خلال تلك اللفات، أنه شعر بالتوتر من القيادة هناك - خاصة وأنه تعرض في 2008 لموقف سابق آخر كاد خلاله أن يتعرض لحادثة على متن سيارته الخاصة.

لذا كشف أنه لن يفكر مستقبلاً بالمشاركة في سباقات مثل نوربورغرينغ 24 ساعة.

حيث قال: "لقد تعرضت لموقف مخيف إن صح التعبير. كنا نشارك في حدث مع رينو مساء يوم الخميس، وكانت الحلبة زلقة جداً".

وأكمل: "لا أعرف الحلبة جيداً. لا ألعب الألعاب الإلكترونية أو غيرها، لذا لا أحفظ الحلبة عن ظهر قلب. لكنني تعرضت لموقف مخيف خلال الـ 500 متراً الأولى، وذلك أثر عليّ طوال الوقت هناك".

وتابع: "لكنها حلبة جميلة وممتعة. هل سأشارك في سباق 24 ساعة مع 180 سيارة على الحلبة؟ كلا شكراً! يمكنكم أن تقولوا عني أنني كبير في السنّ، لكن لا مشكلة لدي في ذلك!".

 

 

 

بالمقابل، كشف ريكاردو أن أولى محاولاته للقيادة على الحلبة كانت قبل وصوله إلى الفورمولا واحد، عندما قاد هناك على متن سيارته الخاصة.

فقال: "قدتُ هنا في 2008، بسيارتي الخاصة، كانت ’فيات بونتو’. وصدقوا أو لا تصدقوا، خرجتُ حقاً عن المسار حتى على متن تلك السيارة".

وتابع: "هناك قسم من الحلبة أذكر أنه كان مخفياً. كان المنعطف ضيقاً ولم أكن مستعداً. لذا لم تنعطف السيارة كما يجب وخرجت فوق الحفف الجانبية واختصرته على المنطقة العشبية. لحسن الحظ لم أرتطم بالحواجز".

واختتم: "لكنها حلبة رائعة على الطراز القديم الكلاسيكي، وهناك نوع مختلف من الإسفلت كذلك وأجزاء تمت إعادة سفلتتها".

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