ريكاردو: الموثوقية وليس الأداء ستحدد الفريق صاحب المركز الثالث في البطولة

يخوض فريق رينو معركة محمومة للغاية في مواجهة ريسينغ بوينت ومكلارين، على مركز أفضل البقية خلف فريقي الصدارة: مرسيدس وريد بُل.

وقبل جائزة البرتغال الكبرى، فإن ست نقاط فقط تفصل هذه الفرق الثلاثة.

وبينما حققت رينو كسباً جيداً مع سيارتها خلال السباقات الماضية، حيث نجح ريكاردو بالوصول إلى منصة التتويج في نوربورغرينغ، لكن الأسترالي ما زال يشعر بأن هناك عوامل خارجية ستلعب دوراً كبيراً في تحديد الفريق صاحب المركز الثالث.

فقال: "نحن ضمن المعركة بكل تأكيد. لكنني أعتقد كذلك أن الفرق الثلاثة أو الأربعة، جميعها ضمن مستوى متعادل".

وأردف: "في بعض الأحيان، يتعلق الأمر بكيفية سير اللفة الأولى، ومن ينجح بتقديم انطلاقة أفضل ومن يحظى بمركز أفضل على المسار. أعتقد أن المعركة متقاربة جداً".

وتابع: "أعتقد أن العامل الذي سيحدد هوية الفريق صاحب المركز الثالث هو الموثوقية وتسجيل كلتا سيارتَي الفريق للنقاط قدر الإمكان. هذا ما سنركز عليه كهدف لنا".

وبينما يبدو أن وتيرة رينو في تصاعد مستمر، لكنها ما زالت تخسر فرص تسجيل النقاط بسبب مشاكل ميكانيكية.

واضطر إستيبان أوكون زميل ريكاردو إلى الانسحاب مرتين خلال السباقات الثلاثة الماضية بسبب مشاكل في السيارة، لذا يعي الفرنسي ضرورة ضمان عدم تكرار ذلك.

فقال: "نحن نعمل بشكل كبير على تحسين الموثوقية، وأعتقد أنها كانت جيدة هذا الموسم. بالطبع وفي بعض المناسبات، تحصل بعض المشاكل، لكن عموماً، تبدو حزمتنا قوية جداً مع تحسن كبير للغاية منذ بداية الموسم".

وتابع: "حتى عندما كنت أضطر للانسحاب، أعتقد أن دانيال بالمقابل كان يقدم أداءً قوياً. وهذا مصدر راحة للفريق بأكمله، لقد مرت فترة طويلة جداً منذ تحقيقنا لمنصة تتويج".

واختتم: "بالطبع، سيكون من الرائع إن تحسنت الموثوقية أكثر مع نهاية الموسم، وبدوري سأحاول تقديم أفضل ما لديّ".