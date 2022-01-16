ريكاردو: المعركة بين مكلارين وفيراري رسمت "قصة مثيرة" في 2021

تمتعت فيراري العائدة من كبوتها بموسم أكثر تنافسية بكثير في 2021 بعدما احتلت المركز السادس في الموسم السابق، إذ تحدّت مكلارين على المركز الثالث الذي انتزعته قلعة ووكينغ في 2020.

واستمرت المعركة بين مكلارين وفيراري على أشدّها لمعظم الموسم حتى تمكن الحصان الإيطالي الجامح من التقدّم في الثلث الأخير من الموسم ليحسم المركز الثالث لصالحه.

وقد برهن ذلك الموسم على فصلٍ ثانٍ ممتع ضمن واحدة من أكثر ثنائيات المنافسة عراقة في تاريخ البطولة الممتد لعدّة عقود.

وقد شهدت المعارك بين فيراري ومكلارين على مرّ السنين ثنائيات تنافسية شهيرة، من بينها تلك التي جمعت بين جايمس هانت ونيكي لاودا في سبعينيات القرن الماضي، إيرتون سينا وآلان بروست في 1990 والمعارك الأكثر حداثة بين مايكل شوماخر وميكا هاكينن أو لويس هاميلتون وفيليبي ماسا في 2008.

من جهته، تمتّع ريكاردو - الذي خاض موسمًا أول صعبًا من حيث التأقلم مع مكلارين في 2021 - بمعركة فريقه مع قلعة مارانيللو، إذ يرى بأنها رسمت "قصة مثيرة" للفورمولا واحد.

فقال: "مع حضور اسم فيراري، فإنها قصة مثيرة من الخارج أن هذين الفريقين قد خاضا سنوات تراجع قليلة وهما من بين أعرق الفرق على الإطلاق في البطولة".

وأضاف: "والآن فهما يعودان ويتنافسان. فقط لو كانت تلك المنافسة على المركز الأول! أعتقد بأن تلك هي القصة التي يريدها الكثير من المشجعين".

في المقابل، وبغض النظر عن المنافسة، فإن ريكاردو يقدّر أن معركة فريقه مع فيراري قد منحت مكلارين أهدافًا واضحة وراسخة لملاحقتها خلال موسم 2021، في الوقت الذي ابتعدت فيه مرسيدس وريد بُل في الأمام.

حيث قال: "من الأفضل دومًا أن يكون لديك ما تنافس لأجله. إذا ما كنا وحيدين في تلك المعركة على المركز الثالث وريد بُل ومرسيدس بعيدتان في الأمام، وفيراري بعيدة للغاية في الخلف، كان الأمر ليكون أقل إثارة بكثير".

واختتم: "أحب أن يكون هنالك هدف وأمر لملاحقته، وذلك كان جيّدًا في الموسم الماضي. وبالتأكيد وجّهنا بعضًا من مواردنا لمنافستهم ومحاولة التغلب عليهم".