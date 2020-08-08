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ريكاردو: المركز الثالث في التجارب الحرّة يعكس سرعة رينو الحقيقيّة

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ريكاردو: المركز الثالث في التجارب الحرّة يعكس سرعة رينو الحقيقيّة
من قبل:
08-08-2020

قال دانيال ريكاردو أنّ تواجده ضمن الثلاثة الأوائل في التجارب الحرّة لجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد "حقيقيّ"، مُشيرًا إلى أنّ رينو حقّقت "خطوة كبيرة" مع سيارتها لموسم 2020.

على إثر تحقيقه المركز الرابع في سباق الأسبوع الماضي، بدا الأسترالي متشجّعًا بتواجده في مركز أفضل البقيّة خلف ثنائيّ مرسيدس مع نهاية تجارب الجمعة في سيلفرستون.

وفي حين أنّه قبل بأنّ رينو ليست في موقع يسمح لها بأن تتوقّع مجاراة ذلك الأداء في التصفيات والسباق، إلّا أنّه قال بأنّ هناك بعض التفاؤل حيال ما توصّل إليه الفريق مع سيارته يوم الجمعة.

وقال: "أعتقد بأنّ تلك نتيجة حقيقيّة، على الأقل بالنسبة لحالة المسار. أجرينا بعض التعديلات خلال الحصّة وشعرت بخطوة كبيرة إلى الأمام".

وأضاف: "قلت في نفسي: حسنًا، هذه سيارة جيّدة الآن. لذا أعتقد بأنّ بوسعنا التشبّث هناك. سنرى، لو تأهّلت في ذلك المركز (الثالث) فسنتجاوز مستوى توقّعاتنا، لكنّني أعتقد بأنّه لا يزال بوسعنا القيام بعملٍ جيّدٍ جدًا".

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ولم يرد ريكاردو الانسياق كثيرًا في المقابل، حيث يعتقد بأنّ تغيّر وجهة الرياح يوم السبت قد يخلط الأوراق.

وقال: "ستتغيّر وجهة الرياح بـ 180 درجة غدًا على ما يبدو، وستزداد سرعتها. سيُغيّر ذلك توازن السيارة كثيرًا. أعتقد بأنّ الوضع قد يختلف غدًا، وقد تُخلط الأوراق، لكنّنا تواجدنا في موقعٍ جيّد اليوم".

كما يعي ريكاردو تأثير استراتيجيّة الإطارات على الفرق بالنظر إلى التآكل السريع لإطارات "سوفت".

وقال: "الإطار الليّن مثيرٌ للاهتمام... ربّما ذلك ما يُمكنني قوله. كنت متفاجئًا بصموده لأغلب مسافة اللفّة. لا أعتقد بأنّ السائقين سيستخدمونه كثيرًا في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لويس وفالتيري أجريا مقارنة وكسب لويس بعض الوقت على إطارات ميديوم بالمقارنة مع سوفت. لذا أعتقد بأنّ الجميع سيميل إلى إطارات ميديوم. لكن لا بأس بذلك، المزيد من الجوانب للعمل عليها".

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الكاتب مروان الوافي

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