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ريكاردو: القرار حول مستقبلي في الفورمولا واحد "لا يجب أن تحكمه العواطف"

قال دانيال ريكاردو أن قراره حيال مستقبله في الفورمولا واحد لا يجب أن تحكمه العواطف، مؤكداً أنه سيأخذ وقته الكافي للتفكير في خياراته.

ريكاردو: القرار حول مستقبلي في الفورمولا واحد "لا يجب أن تحكمه العواطف"

أعلنت مكلارين قبل جائزة بلجيكا الكبرى أن الأسترالي لن يبقى ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل، وأنه سيتم إنهاء عقده بالتراضي بحلول نهاية الموسم.

وتمثل كل من ألبين، هاس وويليامز خيارات محتملة أمام ريكاردو.

وأشار كذلك إلى أنه يرغب بخوض سباقات سبا-زاندفورت-مونزا قبل التفكير جدياً بخياراته المتاحة مع فريقه الإداري.

فقال: "كل ما يحدث جديد للغاية. لذا عليّ الحذر في خياراتي بشكل عام، خاصة مع قرار كهذا، ولا يجب أن تحكمه العواطف".

وأكمل: "لذا ما أريده هو الكلام عن ذلك بعد انتهاء هذه الجولات الثلاث المتتالية. لذا ربما لن أحظى بفرصة كاملة للتفكير حتى انتهاء تلك الجولات".

وأردف: "ربما سأنظر حينها في خياراتي. أقول ذلك وكأن أمامي مليون خيار! ربما لا! لكن، عليّ التحلي بذهنية منفتحة".

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وحين سُئِل إن كان مهتماً بالعمل خارج الحلبات، أي بمعنى الاستفادة من خبراته في السباقات لمساعدة فرقٍ مثل هاس أو ويليامز على التحسن، لم ينفِ ريكاردو ذلك.

فقال: "أعتقد أنه وبسبب حبي المستمر للسباقات، ما زلت بالفعل أحب فكرة مثل هذا الدور".

وأكمل: "لكن بالطبع، في حال كان دوراً لفترة طويلة، أو عُرض عليّ مركز يؤهلني للفوز غداً، فسأختار الطريق الأقصر!".

وأضاف: "لا أريد كذلك أن أبدو عنيداً أو قصير النظر، بل عليّ التعامل مع جميع الخيارات المتاحة".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

هناك خيار آخر أمام ريكاردو وهو أخذ سنة استراحة والعمل كسائق احتياطيّ لأحد فرق الصدارة.

فقال: "لدي ذهنية منفتحة على أي سيناريو. أعتقد أن هناك إيجابيات وسلبيات في كل شيء. أعتقد أن هناك بعض الإيجابيات في أخذ وقت مستقطع كذلك".

وأكمل: "حالياً، ربما قد أستفيد من بعض الوقت المستقطع، لكن الحفاظ على دور فعّال هو أمر جيد".

واختتم: "لهذا أريد أن أرى جميع الخيارات. حتى لو كان دور سائق احتياطي، لن أتكبّر وأقول ’أنا أفضل من ذلك’. بل أريد سماع جميع الخيارات واتخاذ القرار بناء على ذلك".

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