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ريكاردو: الفورمولا واحد ليست في حاجة لفكرة شبكة الانطلاق المعكوسة "الفوضويّة"

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ريكاردو: الفورمولا واحد ليست في حاجة لفكرة شبكة الانطلاق المعكوسة "الفوضويّة"
09-06-2020

يعتقد دانيال ريكاردو بأنّ الفورمولا واحد لا تحتاج إلى تطبيق فكرة سباقات التصفيات بشبكة الانطلاق المعكوسة لأنّ تلك الصيغة من شأنها "جعل الأمور فوضويّة".

حاول القائمون على الفورمولا واحد دراسة أفكار لتقديم سباقات تصفيات قصيرة بشبكات انطلاق معكوسة كبديلٍ للتصفيات التقليديّة منذ عدّة أعوام.

ومع إقامة جولتَين مزدوجتين في كلٍ من ريد بُل رينغ وسيلفرستون هذا العام كجزء من روزنامة 2020 المُعدّلة، تمّ التقدّم بمقترحٍ لتغيير صيغة عطلة نهاية الأسبوع الثانية على ذات الحلبة.

وكان المقترح يقضي بإقامة سباق تصفيات بشبكة انطلاق معاكسة لترتيب البطولة لتحديد ترتيب انطلاق السباق الرئيسيّ.

لكنّ المقترح جوبه بالرفض بعد أن عارضت مرسيدس تقديمه، قائلة بأنّ الفورمولا واحد ليست بحاجة للحيل المصطنعة من أجل زيادة الإثارة.

وقال ريكاردو سائق رينو أنّه في حين أنّه يدرك عامل الجذب الذي تتمتّع به سباقات التصفيات بشبكة الانطلاق المعكوسة، فإنّه لا يرى بأنّ الفورمولا واحد تحتاج للتركيز على ذلك الجانب لإصلاحه.

وقال الأسترالي ضمن لقاء مباشر مع الحساب الرسمي للفورمولا واحد على إنستاغرام: "لست من المدرسة القديمة على الدوام، لكنّني أعتقد بأنّ تلك ليست أولويّتنا القصوى الآن في الرياضة".

وأضاف: "يُمكنني رؤية كيف يحلو لبعض المشجّعين رؤية السائقين السريعين يُحاولون التقدّم من الخلف وكلّ تلك الأمور. أرى وجهة النظر تلك".

وأكمل: "هناك الكثير من السيناريوهات التي لن تُجدي فيها تلك الفكرة نفعًا، وستجعل الأمور فوضويّة بعض الشيء. يُمكنني إدراك وجهة النظر التي ترى بأنّ تلك الفكرة حماسيّة".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّه من وجهة نظر نقيّة وتسابقيّة حقيقيّة، فإنّنا لا نحتاج لاتّباع ذلك النهج".

ويتواصل الضغط لاعتماد سباقات التصفيات بشبكات الانطلاق المعكوسة منذ فترة في الفورمولا واحد كجزء من ضغط ليبرتي ميديا لاعتماد تغييرات على صيغة عطلة نهاية الأسبوع لتحسين العرض على المسار.

لكنّ التصويت الأخير مثّل أفضل نتيجة حظي بها المقترح، بالرغم من فشله في النهاية في الحصول على الإجماع الضروريّ.

وقال روس برون مدير قسم رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه تمنّى لو أنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس نظر إلى "الصورة العامة الأشمل".

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في الوقت ذاته تخوّف كريستيان هورن مدير فريق ريد بُل من أنّ السباقات المتتالية على ذات الحلبة قد تؤدّي إلى تكرار ذات النتائج في الحدثين.

وقال هورنر لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المشكلة هي أنّنا لو كرّرنا ذات الصيغة على ذات الحلبة، فإنّ النتيجة من المرجّح أن تكون شبه متطابقة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أمامنا فرصة مثاليّة لاختبار شيء مختلف. وطالما أنّه من الواضح أنّه سيتمّ اعتمادها في البطولة منذ السباق الأوّل، وليست بالأمر الذي سيتغيّر خلال الموسم، فحينها لن نواجه مشكلة مع ذلك بكلّ تأكيد".

واختتم بالقول: "لكن للأسف هناك فريقٌ واحدٌ معارضٌ لها. لذا سيكون من المؤسف خسارة هذه الفرصة".

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