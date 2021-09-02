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ريكاردو: الفورمولا واحد تقدم التوازن الصحيح بين المخاطرة والسلامة

قال دانيال ريكاردو سائق مكلارين أن الفورمولا واحد قدمت التوازن الصحيح بين تواجد عنصر المخاطرة والحفاظ على سلامة السائقين من الإصابات الخطيرة.

ريكاردو: الفورمولا واحد تقدم التوازن الصحيح بين المخاطرة والسلامة

أشعل إيقاف سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع الماضي بسبب الظروف الجوية السيئة - المرة الأولى في تاريخ البطولة لا يتمّ فيه تسجيل أية لفة سريعة ضمن سباق - ومن ثم منح النقاط للسائقين، جدلاً كبيراً للغاية.

وحين سُئِل عن الوضع السابق ضمن البطولة في الماضي خلال أيام ستيرلينغ موس وفكرة ضرورة تواجد عنصر المخاطرة على الدوام ضمن السباقات، شدد ريكاردو على أن الزمن قد تغير.

فقال: "ما أعنيه أن الزمن قد تغير بالفعل في طريقة تفكيرنا جميعاً. من الواضح أنني لم أكن متواجداً خلال تلك الحقبة الزمنية، لكن كان من الاعتيادي نوعاً ما أن نشهد حصول وفيات في الرياضة".

وأكمل: "أنا واثق أن تلك الفكرة قاسية للغاية ومن الصعب تقبلها، لكن ربما لأن ذلك كان يحصل بشكل متكرر، وبات مقبولاً نوعاً ما".

وتابع: "الآن، ومع كل المعرفة التي باتت لدينا، أو التي باتت لديّ، هل أفضلُ لو كنت أشارك في سباقات الستينات؟ مع كل ما لديّ من معلومات ومعرفة الآن؟ سأقول لا".

واستكمل: "في نهاية المطاف، هذه رياضة، ونحن نحب عنصر المخاطرة، لكننا نتكلم عن الحياة والموت هنا، وبالتالي لا قيمة لكل شيء مقابل هذا".

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وأشار ريكاردو إلى حادثة زميله في صفوف مكلارين، لاندو نوريس، خلال التصفيات، كإثبات على أن السائقين ما زالوا يواجهون المخاطر والحوادث الكبيرة. حيث خرج البريطاني من سيارته ببضعة رضوض، بعض الارتطام بالحواجز في القسم الثالث للتصفيات.

فقال: "لو نظرنا إلى حادثة لاندو يوم السبت، أعتقد أنها برهان على وجود المخاطر الكبيرة. هذه الظروف كانت جيدة أو لنقل، كانت ضمن الحد الأقصى المقبول، لكن من الواضح أنه قد مُنح لنا الضوء الأخضر للخروج إلى الحلبة".

وتابع: "لذا أعتقد أننا ما زلنا ضمن رياضة خطرة نتنافس فيها على الحدود القصوى، لكنني أعتقد أن ذلك النوع من الخطر (في الماضي) يعتبر غير آمن، وهناك حالات قليلة لكن خطرة جداً، كانت فيها السيارات تنقلب في الهواء".

ويرى ريكاردو أن الظروف كانت سيئة جداً يوم الأحد، لدرجة أن مهارات السائقين لم تكن لتساعدهم إلا قليلاً على المسار.

فقال: "لا أحاول التذاكي هنا، إذ ربما من الأسهل لي الكلام عن الأمور بناءً على مفاهيم فيزيائية بسيطة".

وأردف: "المبدأ الفيزيائي البسيط يقول أن السيارة ببساطة لن تثبت على المسار، ولن تبقى ضمنه، حتى لو كان مدى الرؤية مئة بالمئة، فكيف الحال مع مدى رؤية لا يتجاوز 5 بالمئة؟".

واختتم: " لقد كان الوضع سيئاً إلى درجة أن المسألة لم تعد تتعلق بالمهارة، بل بالسيارة وبقائها على المسار، وهذه ربما العبارة الأفضل لوصف ما كان يجري".

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