ريكاردو: العودة إلى مونزا ستحمل "شعورًا غريبًا" وسط معاناة مكلارين الحالية
قال دانيال ريكاردو أن العودة إلى مونزا هذا العام وهو الفائز بسباق العام الماضي ستحمل "شعورًا غريبًا"، وذلك قُبيل مغادرته صفوف مكلارين نهاية الموسم الجاري.
سجّل ريكاردو فوزه الوحيد خلال موسميه مع مكلارين في جائزة إيطاليا الكبرى العام الماضي، متقدمًا ثنائية الفريق أمام لاندو نوريس ومحققًا الانتصار الأول لمكلارين خلال 9 سنوات.
لكن فوز مونزا بدا الآن العلامة المضيئة الوحيدة في مسيرة الأسترالي الصعبة مع مكلارين، والتي أدّت إلى قرار فريق ووكينغ بإنهاء عقده مبكرًا بعام وتعويضه بناشئ ألبين وحامل لقب الفورمولا 2 أوسكار بياستري..
ويتوجه ريكاردو إلى مكان فوزه الأخير في الفورمولا واحد في أعقاب جولة كارثية في هولندا شهدت تأهّله بالمركز الـ 18 وإنهائه السباق بالمركز الـ 17 نهاية الأسبوع الماضي، حيث اعترف الأسترالي بأن العودة إلى مونزا ستحمل "مشاعر غريبة" وسط معاناة مكلارين.
فقال: "أثق بأنني سأختبر بعض المشاعر الغريبة بعودتي إلى مونزا".
وأضاف: "ربما بعض المشاعر التي تجمع بين الحزن والسعادة، كونني عشت لحظة كبيرة هناك العام الماضي، لكنني أعتقد بأننا في موقع مختلف هذا العام".
وتابع: "أودّ القول بأننا سننافس على منصة التتويج، لكن أظن بأننا نعلم حقيقة الوضع الآن والموقع الذي نتواجد فيه".
في المقابل، أوضح ريكاردو أنه ما يزال متحفزًا لإنهاء مسيرته مع مكلارين بتأديات جيدة وأنه لا يرغب الرحيل "وهو يحقق المركز الـ 17".
حيث قال: "أود خوض جولة مونزا بالطاقة التي أعرف أن بوسعي إظهارها وأن أحقق النتيجة التي أعرف أن بوسعي بلوغها. لا أريد الخروج في المركز الـ 17 أو شيء من هذا القبيل، لذلك سأواصل القتال".
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