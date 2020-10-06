ريكاردو: الظروف الجوية في نوربورغرينغ قد تتسبب بسباق "جنوني"

مع إقامة السباق الألماني في وقت متأخر من العام، فإن توقعات الظروف الجوية تشير إلى حرارة منخفضة أقل من 10 درجات مئوية.

وستصعّب الظروف الجوية الباردة من عمل الفرق فيما يتعلق بنافذة عمل الإطارات، خاصة وأن الحلبة لم تستضف سباق فورمولا واحد منذ 2013.

وضمن معرض كلامه على هامش السباق، قال ريكاردو: "يبدو أن الطقس سيكون بارداً، لذا سيكون مختلفاً للغاية عن السباقات الأخيرة التي أقيمت في ظروف جوية دافئة".

وتابع: "سيكون من الممتع مشاهدة كيفية المنافسة بين السيارات في تلك الظروف. قد تكون الظروف حقاً غير متوقعة وبالتالي قد نشهد سباقاً جنونياً".

من جهته، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "سيشكل الطقس تحدياً كبيراً. كنت هناك في شهر مايو/أيار الماضي. تفتح الستائر وترى الثلج!".

وأكمل: "كل شيء وارد الحدوث. علينا الاحتياط من كل شيء، ربما أخذ الألبسة الشتوية معنا لأنني أعتقد أننا سنحتاجها!".

وسيتمحور التركيز الأساسي للفرق على إيجاد طريقة لرفع حرارة الإطارات بالشكل الملائم. كما أن هناك ضرورة للانتباه إلى مخصصاتها من النوعتين المتوسطة "ميديوم" والخاصة بالأمطار.

حيث قال سيارون بيلبيم مهندس السباق لدى رينو: "نحن بحاجة للتركيز على الإطارات، والانتباه لما لدينا من نوعيات متوسطة وخاصة بالأمطار".

لكن أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين يرى أن الحرارة لن تكون أخفض مما كانت خلال التجارب الشتوية، لكن الفرق لا تواجه مثل هذه الظروف عادة.

فقال: "من الصعب التنبؤ. في نهاية المطاف أعتقد أن الأمر يعتمد على نوعية الإطارات أو كيفية عملها خاصة مع المسار البارد".

واختتم: "لكننا نجري الاختبارات خلال التجارب الشتوية في برشلونة، مع حرارة أقل من 10 درجات في الصباح، وتؤدي الإطارات عملها بالشكل الجيد كذلك".