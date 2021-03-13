ريكاردو: الطلعات الأخيرة في الأجواء الباردة ستُحدّد جودة مكلارين

في حين أنذ سايرة "أم.سي.إل35أم" أثارت إعجاب المتابعين بسرعتها واستقرارها على المسار، لم يرد ريكاردو الانسياق بعيدًا وراء قدراتها.

وقال الأسترالي أنّ مواعيد طكلعاته على السيارة حتّى الآن، بعد أن قادها في الأجواء الحارة حتّى الآن، تصعب عمليّة تقييم إمكانيّاتها الكاملة بالرغم من تقديمه للوتيرة الأسرع في تلك الظروف.

وقال الأسترالي عندما سُئل عن شعوره داخل السيارة: "التحكّم فيها جيّدٌ في الوقت الحاضر بالتأكيد".

وأضاف: "لست أريد تفادي السؤال، لكنّني أحتاج لخوض إحدى حصص ما بعد الظهر، لأنّه بالرغم من أنّنا كنّا سريعين في الأجواء الحارة في الحصص الصباحيّة، فإنّ حرارة المسار كانت تصل إلى 40 درجة".

وأكمل: "لا يعكس ذلك الواقع الذي تعوّدنا عليها هنا، لذا من الطبيعيّ أن تنزلق السيارة وتتحرّك أكثر، لهذا السبب لم تمنحنِ شعورًا مثيرًا بعد. لكن بالمقارنة مع المسار فمن الواضح أنّ أداءنا على ما يرام".

وأردف: "لذا أجل، أعتقد بأنّني سأحصل على فهمٍ أفضل على الأرجح في غضون 24 ساعة. لكنّني أعتقد بأنّ أداءنا كان جيّدًا على مدار اليومين بالرغم من تقلّب وجهة الرياح، هناك المزيد من الإيجابيات في الوقت الحاضر بالتأكيد".

وقال ريكاردو أنّه ليس لديه ما يتذمّر حياله ضمن تجربته الأولى في العمل مع مكلارين، حيث قال أنّ الفريق أتمّ الكثير من الأعمال التي تندرج على جدوله للتجارب.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ كلّ شيء يسير على نحوٍ سلس. لا أعلم ما الذي كان من الممكن أن يسير على نحوٍ أفضل بعد. لفّات أسرع! لكنّني أعتقد بأنّ الأمور سارت على نحوٍ جيّد حتّى الآن".

وأكمل: "أكملنا أغلب طلعاتنا وفق ما خطّطنا له. سأكمل حصّة ما بعد الظهر غدًا وسأحصل على الصورة الكاملة. من الواضح أنّنا عندما سنتأهّل ونتسابق هنا فحينها سنحصل على فهمٍ أفضل لحدود السيارة في ظروفٍ مثاليّة أكثر".