ريكاردو: الضجّة في جائزة أستراليا الكبرى ستُخبرني بالكثير حول رغبتي في العودة
قال دانيال ريكاردو السائق الثالث في فريق ريد بُل أنّ حضوره في جائزة موطنه في ملبورن سيمنح على الأرجح صورة أوضح حول رغبته في العودة إلى الفورمولا واحد أم لا.
بعد أن قرّرت مكلارين الصيف الماضي تعويض الأسترالي بمواطنه أوسكار بياستري لموسم 2023، بدأت فرص ريكاردو بتأمين مقعد لهذا الموسم تتبخّر سريعًا، واختار الابتعاد لعامٍ عوضٍ عن ذلك.
وعاد إثر ذلك إلى صفوف ريد بُل للعب دور السائق الثالث، حيث سيُركّز على الجوانب التسويقيّة وأعمال المحاكاة.
وقال الأسترالي بشأن المستقبل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سأشاهد السباق الأوّل من شاشة التلفاز على الأرجح، لذا أعتقد بأنّ ذلك سيحيي بعض المشاعر على الأرجح".
وأضاف: "ومن ثمّ سأتواجد في ملبورن. سيكون ذلك السباق الأوّل الذي أحضره. أعتقد بأنّ التواجد بين الجماهير وتلك الأجواء والصخب سيكون له وقعٌ خاص".
وأردف: "سنرى حينها إن كنت سأنغمس وأتحمّس كثيرًا وأرغب بالعودة أو إن كنت سعيدًا بمجرّد التواجد بين الجماهير. لكنّني أعتقد بأنّ سباق ملبورن سيُخبرني بالكثير".
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من المهمّ للغاية بالنسبة إليه استغلال أيّ فرص تجارب خلال الموسم للحفاظ على لياقته، قال ريكاردو بأنّه سيفعل ذلك، لكنّه يُريد في ذات الوقت عدم الاقدام على الكثير من الالتزامات الاختباريّة كون ذلك سيُخرجه من وضع الاستراحة.
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