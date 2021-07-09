ريكاردو: السائقون الذين يخرقون آداب التصفيات عليهم توقع المشاكل

عادت مسألة "آداب التصفيات" أو "اتفاقية النُبلاء" بين سائقي الفورمولا واحد - وذلك عبر الالتزام بترتيب الخروج إلى المسار ضمن المنعطفات الأخيرة قبل البدء باللفات السريعة - إلى دائرة الضوء مجدداً وذلك بعد تصفيات النمسا الفوضوية.

إذ أبطأ بعض السائقين لمحاولة إنشاء فارق خلف السيارات أمامهم بهدف الحصول على هواء نظيف خلال اللفة السريعة، بينما لم يكن البعض الآخر صبوراً وتجاوز دوره، ما تسبب بالمزيد من التأخير.

مثل هذا السلوك تسبب بحادثة سيباستيان فيتيل وفرناندو ألونسو خلال المنعطف الأخير، حيث تلقى الألماني عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق.

وكان فيتيل يتكلم عبر اللاسلكي واصفاً الوضع أمامه في المنعطفات الأخيرة "بالفوضى العارمة" حيث عبّر عن انزعاجه من تجاوز سائقين آخرين لدورهم.

وبينما طالب البعض الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بالتدخل وسنّ قوانين تنظم ذلك، يرى ريكاردو أن السائقين قادرون بالفعل على حلّ مثل هذه الأمور بأنفسهم، والتشديد على من يخالف.

فقال: "أعتقد أنه وفي نهاية المطاف، في حال حاول البعض أن ’يتحذلق’ ويأخذ بعض الأفضلية بالرغم من اتفاقنا السابق، حينها على أولئك السائقين توقع المشاكل لاحقاً".

وأكمل: "ذلك هو القرار الذي اتخذوه، لذا أنا مسرور بأن نحلّ مشاكلنا بأنفسنا كسائقين".

بالمقابل، اعترف لاندو نوريس زميل ريكاردو أن هذه المسألة صعبة للغاية، لكنه يعتقد أنه من غير العدل أن يعاني أولئك الذين التزموا بآداب التصفيات، ومن ثم يعلقوا في الزحام.

فقال: "في بعض الأحيان لا مشكلة في ذلك، وحتى لا ضرورة للكلام حيال الأمر. لكن عندما لا يرغب أحد بالخروج أولاً على المسار فتلك مشكلة. من ثم يبدأ الآخرون بتجاوزك في المنعطف الأخير وتبدأ حينها فوضى عارمة".

واختتم: "لا أعلم إن كانت هناك ضرورة لتطبيق قوانين ما، لأنه ربما قد يتعاقب شخص ما من دون سبب وجيه. كما أنه من غير العدل أن تعاني لمجرد أنك تتبع آداب التصفيات. لكننا سنتكلم حيال ذلك خلال اجتماع السائقين المقبل".