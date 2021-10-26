ريكاردو: الحادثة مع ساينز كانت "مجرد تسابق محتدم"

تقدم ريكاردو في البداية أمام الإسباني بعد معركة قوية في اللفة الأولى، وبقيا متقاربين لأغلب فترات السباق.

وعندما حاول ساينز تجاوزه في اللفة 43 تلامست السيارتان، حيث قال سائق فيراري - الذي تعرضت سيارته لبعض الضرر في جنيّحات الجانح الأمامي - أن ذلك كان "منافسة قذرة بعض الشيء".

وأكمل ريكاردو السباق خامساً، خلف زميله شارل لوكلير، بينما تراجع ساينز إلى المركز السابع خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

"في مرحلة ما، كان سباقاً اعتيادياً إن صح التعبير، لكن بعدها بدأت الأمور تسير بشكل مثير للاهتمام" قال ريكاردو.

وأردف: "اللفة الأولى كانت مثيرة للغاية. لاحقت كارلوس في البداية، من ثم ردّ عليّ بحركة جيدة من الجهة الخارجية".

وتابع: "من ثم اقتربت منه مجدداً في المنعطف 17 من الجهة الداخلية. لذا، كانت هناك ثلاثة تغييرات في المركز خلال اللفة الأولى، وذلك أمر جميل، لكن كان من المهم بالنسبة لي الإنهاء ضمن المراكز الخمسة الأولى".

واسترسل: "أثبت شارل أن سيارة فيراري سريعة، لم يكن بوسعنا مجاراة تلك الوتيرة. لذا من الواضح أن هذا أمر علينا العمل عليه. لكن التفوق على إحدى سيارتَيهم لهو أمر جيد جداً".

وأضاف: "واصل ساينز هجومه القوي لاحقاً، من الواضح أن سيارتَينا اقتربتا كثيراً وتلامست الإطارات قليلاً. كان ذلك ممتعاً حقاً، لقد كان من الضروري لي التمسّك بمركزي بأقصى ما بوسعي".

واستطرد: "من الواضح أنني لم أتعمد التسبب بأذية، لكن من الواضح أن هذا جزء من التسابق المحتدم".

واستكمل: "عندما تتجه من الجهة الخارجية، فمن الواضح أنك تجازف بعض الشيء. لذا لم أتعمّد الإضرار بسيارته، لكنني أعتقد أن هذه نتيجة المخاطرة بالتوجه إلى الجهة الخارجية".

ورداً على تعليق ساينز، قال ريكاردو مازحاً: "ذلك جميل. أنا مسرور بكوني ’قذراً’. أنا شخص لطيف، لذا لا مشكلة أن أكون ’قذراً’ بين الفينة والأخرى!".

بالمقابل، اعترف ريكاردو أن لم يكن من السهل معرفة حدود الإطارات القصوى في أوستن.

فقال: "لقد كانت صعبة بالتأكيد، لأنك تخرج من المنصة مع إطارات جديدة، مع القليل من التماسك. لكن في حال ضغطتها مبكراً فإن أداءها سينخفض بسرعة. لم نكن نعلم حقاً مدى قدرتنا على ضغط تلك الإطارات".

واسترسل: "كنا نضغط، لكن ضمن حدود الإطارات. لذا بالتأكيد كنا محتارين بعض الشيء حيال الإطارات، هل بوسعنا مواصلة الضغط أم لا؟".

واختتم: "من ثم بدأ كارلوس بالاقتراب ومهاجمتي، لم يكن لدي خيار سوى الضغط أكثر، ولم يكن قد تبقى الكثير من الحياة في تلك الإطارات!".