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ريكاردو: الانتصارات التي قاتل هاميلتون بضراوة لتحقيقها تُسكت المُشككين

يعتقد دانيال ريكاردو أنّ الانتصارات التي قاتل لويس هاميلتون بضراوة من أجل تحقيقها في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد ساهمت في إخراس من شككوا في قدرات بطل العالم.

ريكاردو: الانتصارات التي قاتل هاميلتون بضراوة لتحقيقها تُسكت المُشككين

يخوض هاميلتون معركة محتدمة مع ماكس فيرشتابن على لقب بطولة هذا العام، حيث فاز البريطاني بثلاثة من السباقات الأربعة الأولى لهذا الموسم حتى الآن.

لكن تلك المعركة أرغمت البريطاني على الضغط إلى الحدود القُصوى، حيث أبرز ذلك ما يساهم به هاميلتون في إنجازات فريقه مرسيدس.

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إذ وبعد أعوام أشار خلالها منتقدوه إلى أنه يفوز بالسباقات في الفورمولا واحد فقط لأنه يقود سيارة مرسيدس المهيمنة، يرى ريكاردو أن ذلك المنظور بدأ يتغيّر.

حيث قال: "أعتقد بأنّ كثيرين الآن يرفعون القبعة للويس. حيث أنه يحقق انتصارات تعود بشكل كبير إلى أدائه هو، إذ يُظهر بذلك لمن شككوا به لماذا يتواجد ضمن هذا المستوى الرفيع".

وعند سؤاله عمّن يرى بأنه سيخرج منتصرًا من معركة اللقب لهذا الموسم، قال ريكاردو: "في هذه المرحلة، أعتقد أنك تذهب على الدوام مع صاحب الخبرة الأكبر. لذلك وإذا ما استمرت المنافسة حتى النهاية، أعتقد بأنّ لويس قد أظهر بالفعل بعض العلامات القوية. ولكن من جديد، وكما رأينا، عندما يكون هنالك فارق، يهجم ماكس لتقليصه، وهذا ما يجعلني أحترم ماكس كثيرًا".

هذا ويشعر ريكاردو بوجود بعض الألاعيب الذهنية بين ثنائي المنافسة على اللقب، ولا سيّما في أعقاب تعليقات هاميلتون حول ما تعلّمه من قيادة فيرشتابن عندما كان يلاحقه في جائزة إسبانيا الكبرى.

فقال: "إذا كان ذلك في التصفيات، فربما كان قادرًا على رؤية خط تسابق مختلف اتخذه ماكس، أو شيء من هذا القبيل. لذلك من الممكن أن ذلك كان تعليقًا من أجل ربما إثارة بعض الضجيج أو الدخول نوعًا ما في بعض الألاعيب الذهنية".

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وتابع: "لكن رغم ذلك، يُمكنك بالفعل تعلم بعض الأمور. حيث أنك تعلم إذا ما فقد أحدهم أعصابه عندما تكون في ملاحقته. بوسعك ملاحظة هكذا أمور، ولا أقول بأن الوضع كان هكذا، ولكن تحديدًا في الفورمولا واحد وعندما تلاحق أحدهم، بإمكانك رؤية عندما يبدأ بالانزلاق مع السيارة أكثر، يغلق مكابحه، يخرج قليلًا عن المسار".

واختتم: "بالطبّع لا يُمكننا رؤيتهما، ولكن إذا ما بوسعنا تخيّلهما من دون خوذة، في تلك اللحظات، فستكون تعبيراتهما محتدمة ومتوترة. وربما كان لويس يُشير إلى ذلك، وربما كان ماكس شاردًا بعض الشيء. لا أعلم، ولكن ربما لا يكون هنالك أيّ شيء على الإطلاق".

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