ريكاردو يعترف بأنّ الرياح كانت عاملاً في حادثته في بورتيماو

تمكّن ريكاردو من المرور للقسم الثالث من التصفيات، لكنه عانى من حادثة انزلاق مع نهاية القسم الثاني ليصطدم بالحواجز من جهة الجناح الخلفي.

وحاول الفريق إصلاح السيارة كي يتمكن من تسجيل زمن لكنه فشل في إخراجه إلى الحلبة في الوقت المناسب. ليكتفي الأسترالي بالمركز العاشر على شبكة الانطلاق نظراً لعدم تسجيله لأيّ زمن في القسم الأخير.

"كانت عطلة نهاية أسبوع معقدة. وعلى الأرجح انطبق نفس الشيء على البقية" قال ريكاردو.

وأضاف: "هذا السطح الجديد زلق للغاية، لا أعتقد بأنّه حظي بالوقت الكافي لإتمام عملية معالجته. لذا أعتقد أنّه لا زال يفرز الزيوت أو أيّا كان ذلك".

وأكمل: "أعتقد أنّه نتيجةً لذلك، قام الجميع على الأرجح بوضع إعدادات الارتكازية القصوى. ونحن نعلم بأننا تحسنا في هذا المجال، لكن لا زال بوسعي القول بأنّ نقطة ضعفنا الرئيسية هي الحمولة القصوى والارتكازية".

وأردف: "من الواضح أنّ العبور للقسم الثالث كان هدفنا. وقد قمنا بذلك، لكني عانيت من بعض الأضرار جراء الانزلاق".

وأشار ريكاردو بأنّ الرياح ساهمت في حادثته، إذ قال: "كما نعلم هذه السيارات حساسة للغاية. كان عليّ تجاوز بعض السيارات المتأخرة، التي كانت خارج خط التسابق لكن الانعطاف والكبح يعتمدان على المكان الذي تهب منه الرياح. شعرتُ بأنّني فقدت السيطرة بمجرد دخول المنعطف".

وتابع: "واستمر ذلك إلى أن اصطدمت بالحواجز وألحقت الضرر بالجناح الخلفي. كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من إرسالي للحلبة في القسم الثالث، أعتقد بأنّنا كنا في حاجة لدقيقة أخرى".

واستطرد: "أجل، دقيقة أخرى والسيارة كانت لتصبح جاهزة. لكن الوقت لم يسعفنا. لذا سنحاول التعويض عن ذلك في الغد".

كما اعترف ريكاردو بأنّه لن يكون من السهل التقدم في السباق، في ظلّ محدودية فرص التجاوز.

وقال في هذا الصدد: "آمل أن يقدم السباق بعض الترفيه. آمل أن يكون مثل سباق موجيللو عندما لم نتوقع أن يكون جيداً. ولكن المنعطف الأوّل سريع للغاية لذا عليك أن تكون بمحاذاة السيارة الأخرى للتجاوز".

واستدرك: "عدا ذلك سيكون التجاوز صعباً. ربما تتسبب الظروف مع سطح الحلبة البارد في ظهور الحُبَيبَات على الإطارات، وعندها ستكون هناك فروق بين السيارات والسرعات، وآمل أن يخلق ذلك فرصاً للتجاوز".

واختتم: "المنعطف الخامس حاد وضيق، لكن أعتقد أنّه إذا امتلكت الزخم اللازم عند دخوله فإنّه قد يتيح لك التجاوز".