ريكاردو: الاحتفال بحوادث الفورمولا واحد غير مقبول

احتفلت بعض الجماهير بحادث لويس هاميلتون خلال القسم الثالث من التجارب التأهيليّة لجائزة النمسا الكبرى، في حين كان ماكس فيرشتابن عُرضة لصافرات الاستهجان في الجولة السابقة في سيلفرستون، إلى جانب الاحتفال بالتفاف سيارته في التصفيات.

ووصف هاميلتون الاحتفالات بحادثه في النمسا بـ "الصادمة"، معترفًا كذلك بأنّ ما حدث في سيلفرستون كان خاطئًا كذلك.

واتّفق ريكاردو مع العديد من السائقين الآخرين بأنّ المشجّعين الشغوفين جيّدون للرياضة، لكنّه حذّر من سهولة تجاوزهم الحدود.

وقال الأسترالي عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول حادثة هاميلتون: "أعتقد بأنّها حادثة تقع ضمن خانة أخرى عندما تكون هناك معارك رائعة".

وأضاف: "كانت معركة لويس وماكس العام الماضي رائعة في العام الماضي على وجه الخصوص. الأمر مثلما هو عليه في الرياضات الأخرى، دائمًا ما تكون مع طرفٍ وضدّ آخر. لذا يكون الاحتفال بالمعارك على المسار رائعًا".

وأكمل: "لكنّني لم أكن مطلقًا من مناصري صافرات الاستهجان، لذا لا أتغاضى عن ذلك. لكن بالطبع سيكون لك سائقون مفضّلون وآخرون لا تُشجّعهم".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّه في حال وقوع حادث فلا تتمنى رؤية ذلك يحدث. لن أتحكّم في المدرّجات وكلّ مشاعرهم. لكن أعتقد بأنّ هناك أوقات وأماكن غير مناسبة لذلك. من الواضح أنّني سعيدٌ لأنّني لست طرفًا في ذلك. نحن بشر، وأعتقد بأنّ على الناس تفكّر ذلك".