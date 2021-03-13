ريكاردو الأسرع خلال الحصة الصباحية من اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية

مباشرة بعد انتصاف الحصة، خسر هاميلتون السيطرة على سيارته مرسيدس في المنعطف 13 ليخرج إلى المنطقة الحصوية. وتسبب ذلك برفع العلم الأحمر لمدة 15 دقيقة في انتظار إعادة السيارة إلى المرآب.

وعاد هاميلتون إلى المسار لاحقاً قبل بداية الساعة الرابعة الأخيرة من الحصة ليكمل 58 لفة، لكن تلك الحادثة كانت تعني خسارة مرسيدس لوقت ثمين على الحلبة لليوم الثاني على التوالي، بعد مشكلة علبة التروس التي أصابت سيارة فالتيري بوتاس يوم أمس.

وكان بطل العالم سبع مرات من بين عدة سائقين تعرضوا للانزلاق على المسار المليء بالرمال في البحرين، حيث انزلقت سيارة ويليامز بقيادة نيكولاس لاتيفي في المنعطف السابع، وكذلك كارلوس ساينز سائق فيراري.

وكان كارلوس ساينز قد سجل أسرع الأزمنة في البداية مع دقيقة و33.072 ثانية على إطارات ميديوم.

وتبادل ألونسو وريكاردو الصدارة عدة مرات خلال الساعة الثانية، ليستعيد الأسترالي المركز الأول مع دقيقة و32.115 ثانية على إطارات ميديوم، وبفارق عشر ثانية أمام ألونسو.

وبعد انتصاف الحصة والعلم الأحمر، قفز لاتيفي إلى المركز الثالث، قبل أن يتقدم عليه سيرجيو بيريز الوافد الجديد إلى صفوف ريد بُل.

واستعمل لاتيفي إطارات "سي5" ليقتنص المركز الرابع أمام يوكي تسونودا ناشئ ألفا تاوري وساينز. وعلى إطارات سوفت، احتل نيكيتا مازيبين المركز السابع لصالح فريق هاس، وبفارق 1.1 ثانية خلف ريكاردو.

أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو احتل المركز التاسع مع حصة جيدة لفريقه حيث أكمل 73 لفة، أي أقل بلفتين فقط من مازيبين الذي أكمل العدد الأكبر.

سيباستيان فيتيل أنهى بالمركز العاشر لكنه كان جالساً في المرآب أغلب الحصة في تكرار لمشكلة بوتاس البارحة، حيث عانت العلامة البريطانية مع علبة التروس.

وتمكنت أستون مارتن من العودة لفترة قصيرة، قبل علم أحمر ثانٍ في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة - بسبب تجربة أنظمة التحكم - لتنتهي الحصة.