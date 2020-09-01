ريكاردو: "اكتشاف" إعدادات جديدة لسيارة رينو عامل أساسي وراء تحسن الأداء

يتجه الفريق الفرنسي إلى جائزة إيطاليا الكبرى بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي أظهره خلال سباق بلجيكا على حلبة سبا-فرانكورشان.

ونجح ريكاردو مع زميله إستيبان أوكون بتحقيق المركزين الرابع والخامس لتصبح تلك أفضل نتيجة لفريق رينو هذا الموسم.

وبينما ساعد توازن السيارة الجيد ضمن مستويات الارتكازية المنخفضة، فريق رينو على تحقيق أداء جيد في سبا، لكن ريكاردو يعتقد أن الأهمية تقع مناصفة كذلك مع إعدادات السيارة التي كانت مثالية بدءاً من التجارب الحرة لسباق سيلفرستون الثاني.

فقال: "هناك بالتأكيد أمر ما جيد قمنا به بدءاً من سيلفرستون، إعداد مثاليّ إن صح التعبير".

وأكمل: "لاحظتُ ذلك من شعوري خلف المقود. وقد أدخلنا بعض التعديلات كذلك حتى وصولنا إلى سبا".

وتابع: "مرة أخرى كانت هناك لحظة أخرى - أعتقد في التجارب الحرة الثانية - حين قلت في نفسي: ’حسناً، لقد وجدنا الإعداد المثالي’".

ويشعر ريكاردو أن رينو الآن باتت تفهم وشكل أكبر نقاط قوة سيارة 2020، حيث يأمل أن يتواصل الأداء القويّ إلى الحلبات مرتفعة الارتكازية أيضاً.

فقال: "أعتقد أننا قادرون على نقل الإعدادات إلى الحلبات عالية الارتكازية. والمسألة تتعلق بإيجاد ما يصلح بشكل أفضل مع تلك الحلبات".

وتابع: "لقد دبّت الحياة في السيارة. لذا، نعم أنا واثق بسيارتنا. ولست واثقاً من أننا حصلنا على نفس ’الاكتشاف’ الذي وجدناه هذا الموسم".

من جهة أخرى، أشار الأسترالي إلى أن التحول الذي شهدته سيارة رينو على الحلبات منخفضة الارتكازية يعني أن هناك جدوى من محاولة تجربة أفكار مختلفة للإعدادات على حلبات أخرى.

فقال: "أعتقد أنه علينا تقييم ذلك، لأننا نأخذ الكثير من الأمور على الحلبات مرتفعة الارتكازية، وكأنها من المسلّمات".

واختتم: "وضعنا الجانح الأكبر لأنه أسرع، لكنني لا أدري حقاً. أتساءل إن كان بوسعنا تعديل بعض الأمور للحلبات مرتفعة الارتكازية، ربما بوسعنا تجربة بعض الأمور مع جانح أصغر".