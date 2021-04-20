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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار

ريكاردو اضطر للتخلي عن "كبريائه" عندما انصاع لأوامر الفريق في إيمولا

قال دانيال ريكاردو أنه تعيّن عليه التخلّي عن "كبريائه" عندما طلب منه فريقه مكلارين إفساح المجال لمرور زميله لاندو نوريس في سباق إيمولا، لكنه يتقبّل بأنّ ذلك القرار كان منصفاً.

ريكاردو اضطر للتخلي عن "كبريائه" عندما انصاع لأوامر الفريق في إيمولا

كان نوريس الأسرع بين ثنائي مكلارين طيلة مجريات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، لكنه انطلق خلف ريكاردو بعدما شطب المراقبون أفضل أزمنته في التصفيات لخرقه حدود المسار.

وخلال المراحل الأولى من السباق، كان ريكاردو نوريس في المركزين الخامس والسادس عندما أعلم البريطاني فريقه عبر اللاسلكي بأنه ما يزال يملك الوتيرة لكنه غير قادر على استغلالها خلف زميله.

وقد وافقت مكلارين على تبديل المركزين، وهو ما أتى ثماره في النهاية مع تقدم نوريس في الترتيب وحصده آخر مراكز منصة التتويج، بينما ظل ريكاردو سادساً حتى النهاية.

وصرّح ريكاردو - الذي أفسح المجال بسلاسة لنوريس بالخروج من منعطف توسا الضيق - بأنّه تعين عليه التخلّي عن كبريائه بترك المركز لزميله، لكنه اعترف كذلك بأنه لم يتذمر حيال قرار الفريق.

فقال: "أعتقد بأن تلك هي اللحظات التي يتعين عليّ فيها التخلي عن كبريائي. بصراحة، كان الفريق منصفاً بالقدر الكافي. فقد منحوني الوقت لمحاولة إظهار وتيرتي".

وأضاف: "كانت هنالك بعض اللفات حيث أظهرت بعض الوتيرة وسجلت أزمنة لائقة، ومن ثم ولأكون صريحاً، عندما ضغطت، بدأت بقتل الإطار الأمامي الأيمن بعض الشيء".

وتابع: "أعتقد بأنهم منحوني الوقت المطلوب لإظهار ما لديّ ولم يكن ذلك كافياً اليوم. لذا نعم، لن أمتعض مما حدث، فقد كان منصفاً كفاية".

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من جهته، شرح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين - والذي أشاد بالوافد الجديد ريكاردو على أدائه الثابت نحو المركز السادس بالمقارنة مع سائقين آخرين ارتكبوا أخطاء كبيرة - سياسة الفريق بمنح الأولوية للسائق الأسرع لكي يمرّ عندما يكون ذلك ضرورياً.

فقال: "لدينا اتفاق واضح مع كلا السائقين وداخل الفريق بأننا سنتخذ دوماً قرارات تضمن تحقيق أفضل نتيجة للفريق".

وأكمل: "نترك سائقينا يتنافسان، لكن دعونا نقول أنهما تواجدا بجوار بعضهما البعض على المسار، وقدّرنا بأن أحدهما يملك وتيرة قوية في ذلك الوقت بالمقارنة مع زميله".

واختتم: "وبالتالي اتخذنا قراراً بتبديل المركزين. وهذا ما فعلناه اليوم".

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