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ريكاردو استمتع بمشاركة أولى "سلسة للغاية" مع مكلارين في سيلفرستون

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ريكاردو استمتع بمشاركة أولى "سلسة للغاية" مع مكلارين في سيلفرستون

شعر دانيال ريكاردو بأنّ مشاركته الأولى مع مكلارين في الفورمولا واحد سارت على نحوٍ "سلس للغاية" بعد اختباره سيارة "ام.سي.ال35.ام" للمرة الأولى خلال التجارب الاستعراضية يوم أمس الثلاثاء في سيلفرستون.

بعد انتقاله من رينو إلى صفوف مكلارين، شارك الفائز بسبع سباقات فورمولا واحد ريكاردو في كشف النقاب عن سيارة مكلارين الجديدة لموسم 2021 يوم الاثنين الماضي في مصنع الفريق بووكينغ.

وقد آثرت مكلارين اختبار سيارتها الجديدة للمرة الأولى على حلبة سيلفرستون مستعينة بيوم التصوير الترويجي من أجل استعراض مقاتلتها لضمان عمل كل الأنظمة مثل المتوقّع.

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وبعد مشاهدة زميله لاندو نوريس يكمل لفاته في الصباح، قطع ريكاردو لفاته الأولى مع مكلارين في فترة بعد الظهر على مسار زلق ورطب في سيلفرستون.

وبالرُغم من أن التجارب كانت محدود بـ 17 لفة بسبب قيود يوم التصوير الترويجي في القوانين، لكنّ ريكاردو كان سعيدًا بفرصة العودة إلى الحلبة واستعادة الوتيرة بعد العطلة الشتوية.

حيث قال: "أشعر وكأن فترة التوقف كانت أكثر من شهرين في الواقع. دومًا ما تتطلب استعادة الثقة بعض الوقت، حيث أعتقد بأنّ هذه الأجواء، الرطبة، لا تملؤك بالكثير من الثقة بعد الغياب عن الحلبة لهذه الفترة".

وأضاف: "ولكن لا، ما يزال ذلك رائعًا. سارت كل الأمور على نحوٍ سلس للغاية، حيث أكملنا ما هو مطلوب. وهذا كل ما يُمكنك تمنيه في الحقيقة. أعلم أن المزيد من اللفات يعني المزيد من الثقة والارتياح مع الفريق".

هذا وتمثّل تلك التجارب الاستعراضية أهمية أكبر بالنسبة لريكاردو بالنظر إلى محدودية التجارب الشتوية لموسم 2021، والتي تم تخفيضها إلى ثلاثة أيام فقط.

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حيث يتّجه الأسترالي لخوض يوم ونصف من التجارب على متن سيارة فريق مكلارين في البحرين في الشهر المُقبل، إلّا أنّه واثق أن بوسع الفريق أن يكون على أتمّ الاستعداد للسباق الافتتاحي من الموسم.

فقال: "كل أمر صغير يساعد في التأقلم مع الفريق، وخوض كل تلك الإجراءات. الهدف هو الوصول إلى البحرين للسباق الافتتاحي والتواجد على شبكة الانطلاق من دون أي هلع. الأمر يتمحور في الحقيقة حول الشعور بالارتياح والأُلفة مع الطاقم".

وتابع: "نحاول بلوغ ذلك وكذلك توقّع السيناريوهات التي قد نواجهها في عطلة نهاية الأسبوع، وبالطبّع لا يحيط بنا ذلك المناخ الآن، لكننا نحاول مُحاكاة ذلك ووضع بعض الضغط على أنفسنا".

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واختتم: "استهلّت مكلارين العام بالطريقة الصحيحة مع تشغيل المحرك، ومن ثمّ اليوم الأول للسيارة على الحلبة، وكل الأمور كانت سلسة للغاية. لا يُمكنك تمنّي أكثر من ذلك في تلك المرحلة. كل الأمور تسير على الطريق الصحيح الآن".

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