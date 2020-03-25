ريكاردو: إلغاء جولة موناكو "مؤلم"

تم تعليق الجولات الثمانية الأولى من موسم 2020 عقب تفشي وباء فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم، بينما تم إلغاء جولتي أستراليا وموناكو بشكل نهائي.

وتمّ تأكيد إلغاء جولة موناكو رسمياً الأسبوع الماضي، لتكون تلك المرة الأولى منذ 1954 التي لن تستضيف فيها الإمارة سباق الجائزة الكبرى.

ومع تطبيق أغلب البلدان الآن لإجراءات العزل والطوارئ، عاد سائقو الفورمولا واحد إلى منازلهم حيث يواصلون تمريناتهم من هناك.

وضمن معرض كلامه على قناة رينو في منصة "إنستاغرام"، كشف ريكاردو أنه لم يفكر كثيراً بعد حيال موعد العودة للسباقات، لكن أخبار إلغاء جائزة موناكو الكبرى آلمته بشكل خاص.

فقال: "أنا لا أفكر في لفات السباقات طوال الوقت، لأنني لا أعلم على أية حلبة سنخوض المنافسات بعد".

وأكمل: "شاهدت مقاطع مسجلة للكاميرا المثبتة على السيارة في موناكو، الليلة الماضية، وشعرت بالحزن بعض الشيء. لا أدري حقاً متى سنبدأ. وغياب تلك الجولة بالذات يؤلمني".

واستكمل: "غياب الجولات سيؤلم، بالتأكيد ملبورن كذلك. بدأنا نعي الواقع الحالي للأسف".

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وكان تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة قد صرح بأنه يتوقع روزنامة من 15 إلى 18 جولة لموسم2020، وبدايةً للموسم في الصيف وتمديداً حتى ديسمبر/كانون الأول.

وباتت جائزة كندا الكبرى حالياً الجولة الافتتاحية التي لم يعلن عن تأجيلها بعد، لكن الشكوك ما زالت تحيط بإمكانية انطلاقة الموسم خاصة وأن أحداثاً رياضية كبيرة - مثل الألعاب الأولمبية في طوكيو - تمّ تأجيلها.

وحين سُئِل حيال كيفية تعامله مع أول سباق في الموسم بعد غياب طويل عن الحلبات، أجاب الأسترالي: "سيكون وقت الحقيقة".

وأكمل: "آخر ما أفكر به هي التصفيات، لأن المنعطف الأول سيشهد حوادث بالجملة".

وتابع: "سأشاهد ما سيحصل، ومن ثم سأتصدر في اللفة الأولى".

وينشر ريكاردو بشكل متواصل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتمريناته في أستراليا، إضافة إلى تعاونه عن بعد مع مدربه مايكل إيتاليانو.

"التمرين يبقيني بالتأكيد ضمن الذهنية التنافسية. كما أنك تنفّس عن بعض الغضب من خلال التمرين، وذلك ما كان بمثابة الدواء بالنسبة لي" قال سائق رينو.

وأكمل: "أعتقد أن الآن فرصة مثالية لصقل اللياقة البدنية. نحن مجبرون على البقاء ضمن المنازل من دون تنقل وسفر بين المطارات، بالتالي يمكننا بالفعل تجهيز ما يشبه معسكر تدريب، وتلك فرصة لا تتكرر عادة".

واختتم: "من الجميل أن نعلم بأننا نمتلك الوقت، وليس علينا العجلة. أعتقد أننا سنرى الكثير من السائقين والناس بشكل عام ضمن لياقة بدنية جيدة للغاية".