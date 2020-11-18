ريكاردو: إضافة المزيد من الحلبات ضعيفة التماسك بمثابة "سرقة" للفرق

عانى السائقون على بشكل كبير من أجل التماسك على حلبة اسطنبول بارك خلال مجريات جائزة تركيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على المسار الذي تمّت إعادة تعبيده حديثًا.

وزاد الوضع سوءًا في التصفيات والسباق عندما ضربت الأمطار الحلبة، حيث كانت هنالك العديد من الانزلاقات بينما صارع السائقون من أجل الحفاظ على توازن سياراتهم.

لكن وبالرُغم من تلك الإحباطات، إلّا أنّ ضعف التماسك على الحلبة ساهم في أحداث مثيرة خلال تلك الجولة، حيث سجّل لانس سترول قطب الانطلاق الأوّل له، بينما سجّل لويس هاميلتون فوزًا عبقريًا حسم من خلاله لقبه السابع في الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ المتعة التي حظي بها المتابعون دفعت إلى الحديث حول النفع الذي قد يعود من إضافة المزيد من الحلبات ضعيفة التماسك، لكنّ ريكاردو كان متحفّظًا للغاية حيال أن تسلك الرياضة ذلك الطريق.

وعند سؤاله إذا ما كان بوسع الفورمولا واحد تعلّم أيّ شيء مما حدث في تركيا، قال ريكاردو: "نعم. أنّ ذلك ليس الحل لإعادة المتعة إلى الرياضة".

وأضاف: "لا أريد أن يُساء فهمي، فأنا أعلم بأنّ المتابعين أمام شاشات التلفاز حظوا بمتعة كبيرة وسباق مثير لمشاهدته، لكن ولأكون صريحًا، لا أعلم إذا ما كان بوسعنا تعلم أي شيء من نهاية الأسبوع تلك".

وتابع: "ربما لن نواجه على الأرجح ذات الوضع من جديد. أعتقد كذلك أنّه وعندما تنفق الفرق الكثير من المال على تطوير السيارات ووضع كل تلك المعرفة في تصميم أسرع سيارات سباقات في العالم، ومن ثم لا تكون قادرة على استخدامها، وإذا ما حدث ذلك طوال الوقت، فسيبدو الأمر مثل السرقة. فلماذا نبذل كل ذلك في هذه السيارات إذا لم يكن بمقدورنا فعلًا الضغط بها إلى الحدود القُصوى؟".

بيد أنّ تحفّظ ريكاردو حيال سطح المسار لم يشاركه فيه المدير الرياضة للفورمولا واحد روس برون، الذي اعترف بأنّ نهاية الأسبوع استفادت من تلك الظروف التي سمحت بإبراز موهبة السائقين.

حيث قال: "أعتقد بأنّ السائقين بحاجة في بعض الأحيان لأن يتذكروا أنّها منافسة على من سعبر خط النهاية أولًا، لذا وبينما لم تكن مستويات التماسك مرتفعة، لكنّ الجميع واجهوا نفس الظروف. البعض تكيّف مع الوضع، والبعض الآخر وجد تشتيتًا فيه".

وأكمل: "مواجهة سطح مسار صعب على غرار نهاية هذا الأسبوع لم يكن أمرًا سيئًا، حيث أظهر مواهب السائقين إلى حدودها القُصوى. ولا أعتقد بأنّ مستويات التماسك تعد مقياسًا لمستوى المنافسة التي ستواجهها".

واختتم: "المنافسة يجب أن تكون عادلة ومتساوية. تلك رياضة، لذلك نحن بحاجة إلى منح الجميع ذات الفرصة. إنّه تحد صعب، لكن يجب أن نرى ذلك كأمر جيّد".