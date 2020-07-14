ريكاردو: أوامر الفريق "كانت متوقعة" خلال المعركة مع أوكون

كان ريكاردو السائق الأعلى مركزاً الذي ينطلق على إطارات "ميديوم" خلال السباق الماضي، وسرعان ما بات خلف أوكون الذي كان يستعمل إطارات "سوفت" ليست في أفضل حالاتها.

وبعد عدة لفات خلف زميله، سُمع ريكاردو يقول لمهندسه أنه أسرع من السيارة أمامه، لكن لم تكن هناك محاولة للطلب من رينو إجراء المبادلة، حيث اضطر ريكاردو في نهاية المطاف للقيام بمحاولة التجاوز.

حيث قال: "ٍسألت سؤالاً عاماً. شعرت بأن سرعتي متأثرة بسبب تواجدي ضمن تلك المجموعة من السائقين. لذا سألت: ’يا رفاق، أنا أسرع في الوقت الراهن’. لذا أعتقد أن ذلك يبدو وكأنني أسأل: ’حسناً، هل يمكننا تبديل المراكز؟’".

وأكمل: "من الواضح أننا على استراتيجيتين مختلفتين. كنت على إطارات ’ميديوم’ وإستيبان على ’سوفت’، لذا أعتقد أنه وفي وقت مبكر من السباق ليس من الحكمة المنافسة وخسارة الوقت، خاصة وأننا على استراتيجيتين مختلفتين".

وأردف: "لذا سألت السؤال، ومن ثم تجاوزت، لكنني أعتقد أن الطلب (أوامر الفريق) كان سيأتي. إن لم يأتِ في اللفة الحالية كان سيأتي في التالية".

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ولم تجمع بين ريكاردو وأوكون أية معارك على الحلبة كزميلين من قبل.

"إنها المرة الأولى التي تجمعنا فيها معركة متقاربة. من الواضح أنني لم أكن لأقوم بأية حركية جنونية غير محسوبة، خاصة في تلك المرحلة المبكرة من السباق" قال ريكاردو.

وأكمل: "لذا، حتى لو لم يأتِ الأمر في تلك اللفة، فقد كنت بصراحة أتوقع طلباً بالمبادلة بين السيارتين. أعتقد أنني كنت لأتفاجأ لو لم يحصل ذلك".

واسترسل: "من جهتي، ومن بعد الانسحاب في السباق الأول، لم أكن أودّ المغامرة وإفساد فرصي في السباق ضمن معركة مع زميلي في الفريق".

من جهته، كشف أوكون - الذي جمعته عدة حوادث مع زميله سيرجيو بيريز في ريسينغ بوينت - أنه استمتع بالمعركة.

فقال: "من الجيد للغاية منافسة دانيال. لا بد من القول أنها كانت منافسة عادلة جداً. تركنا مساحة لبعضنا البعض. لم تكن معركة عدائية. وتلك هي الطريقة التي أود منافسة زميلي بها".

وأكمل: "لذا نعم. كانت معركة جيدة. كنت مسروراً من كيفية سير الأمور".

واختتم: "أعتقد أن سياسة الفريق تتمحور حول منحنا حرية المنافسة النظيفة. وذلك ما قمنا به".

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