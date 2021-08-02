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ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد

قال دانيال ريكاردو أنّ الصعوبات المستمرة التي يواجهها في التصفيات تُعدّ دليلًا على "الواقع المُحزن" الذي يعيشه سائق مكلارين في الفورمولا واحد في الوقت الحالي.

ريكاردو: أواجه "واقعًا مُحزنًا" مع وتيرتي الحالية في الفورمولا واحد

عانى الأسترالي من فترة تأقلم أصعب من المتوقّع مع الخصائص الفريدة لسيارة مكلارين هذا الموسم.

وبينما أحرز ريكاردو بعض التقدم في تطويع أسلوب قيادته ليناسب سيارة "ام.سي.ال35.ام"، إلّا أنّه ما يزال لم يجد تقدمًا كبيرًا كافيًا ليتمكن من مُجاراة زميله لاندو نوريس بانتظام.

وبعد خيبة أمل أخرى في تصفيات المجر عجز فيها عن العبور إلى القسم الثالث للتصفيات إذ تأهّل بالمركز الـ 11، أوضح ريكاردو بأنّ عليه تقبّل أنّ ما يقدّمه من أداء في الوقت الحالي بات معتادًا.

فقال: "لا أرغب وضع خطّ تحت ذلك الأمر وكأنّه بات مؤكّدًا وهكذا سيكون الوضع، لكنّ الأداء كان هكذا في معظم الأوقات هذا الموسم. إذ ما يزال أمامي بعض الأمور على السيارة التي يتعيّن عليّ التأقلم معها".

وأضاف: "قد أكون قادرًا على تقديم لفّة سريعة لائقة، لكن وضمن المستوى الحالي، وعندما من الواضح بأنّ الجميع يقومون بعمل جيّد للغاية وبتأقلم كبير مع سياراتهم، فإنّ ذلك في بعض الأحيان لا يكون كافيًا، أو في كثير من الأحيان".

وتابع: "أرى بأنّ الأمر يتمحور حول استخلاص ثقة أكبر داخل السيارة، وأشعر بأن ذلك يأتي من خلال الإعدادات ومثل هذه الأمور. لكن يُمكن القول بأنني أوجه واقعًا مُحزنًا بعض الشيء في الوقت الحالي".

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هذا وأوضح ريكاردو بأنّ أحد أصعب الأمور التي يواجهها هو عدم ثبات منحنى التقدّم الذي يُحققه مع فهم السيارة.

فقال: "عندما أسترجع جولة البحرين، حيث أول تصفيات لي مع الفريق، وتأهّلت في المركز السادس أو شيء من هذا القبيل، قلت حينها: حسنًا، ليس أمامي سوى معرفة المزيد عن السيارة ومن ثمّ سأصبح أقوى وأتقدم عن تلك النقطة".

وأكمل: "لكنّك تجد نفسك قد تراجعت خطوتين بعد ذلك، ومن ثمّ ربما تقدمّت خطوة في برشلونة. منحنى التقدّم ليس ثابتًا، حيث يكون الأداء جيّدًا أحيانًا على المنعطفات عالية السرعة، وأحيانًا آخرى تقتصر جودة الأداء على المنعطفات البطيئة".

واختتم: "لا أريد القول بأنّ ذلك سيكون الوضع للأبد، إذ أرغب بالتحسّن في أسرع وقت ممكن. لكنّ التقدّم الآن بطيء وثابت".

يشار إلى أن ريكاردو فشل كذلك في إنهاء سباق المجر ضمن مراكز النقاط.

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