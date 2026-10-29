فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ريكاردو: أنا ممتن لأن ريد بُل اتخذت قرار إنهاء مسيرتي

كشف دانيال ريكاردو أن رحيله عن الفورمولا 1 عقب جائزة سنغافورة الكبرى 2024 ترك أثرًا عميقًا في نفسه، وأنه واجه صعوبة في تقبّل ما حدث.

أحمد مجدي

منشور: 29-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بعد ابتعاده عن الفورمولا 1، انسحب دانيال ريكاردو من الأضواء وعاد إلى أستراليا. لكن السائق السابق، البالغ من العمر 37 عامًا، اعترف بأنه وجد صعوبة في تقبّل حقيقة انتهاء مسيرته في عالم السباقات.

وخلال حديثه في بودكاست "بيوند ذا غريد"، وصف ريكاردو الفترة التي أعقبت مباشرة جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2024، التي حلّ فيها ليام لاوسون مكانه، قائلًا: "في المرحلة الأولى، مباشرة بعد سنغافورة، حاولت التماسك والظهور بمظهر القوي. كان ذلك نوعًا من آليات التأقلم. حاولت أن أُظهر للعالم الخارجي أنني بخير وأن كل شيء على ما يرام. لكن في الواقع، كنت أحاول تجنب الشعور بالإذلال".

وأضاف: "في البداية، اعتقدت أن كل شيء على ما يرام. لكنني، بالطبع، كنت أشعر بألم عميق في داخلي".

وعاش ريكاردو أنجح فترات مسيرته في الفورمولا 1 مع ريد بُل بين عامي 2014 و2018. وبعد مغادرته الفريق، واجه السائق الأسترالي صعوبة في تكرار تلك النتائج، وعانى خصوصًا خلال فترته مع مكلارين. ثم عاد إلى البطولة مع فريق آر بي، الشقيق لريد بُل، قبل أن تنتهي مسيرته هناك في نهاية المطاف.

اقرأ أيضاً:

وكشف ريكاردو أنه فكّر في بعض المراحل المتأخرة من مسيرته في الابتعاد عن الرياضة، لكن الأشخاص المحيطين به شجعوه على الاستمرار. ولهذا السبب، يرى أن قرار ريد بُل بإنهاء مسيرته كان إيجابيًا من بعض النواحي.

وقال ريكاردو: "يمكنني أن أخبركم بأنني بعد جائزة موناكو الكبرى لعام 2022، كنت أجلس في شقتي وأتحدث مع فريقي، وأقول: لا أريد الاستمرار في هذا الأمر بعد الآن".

وأكمل: "كانت هناك لحظات أردت فيها الابتعاد عن كل شيء. لكن الحقيقة أن هناك أشخاصًا حولك يخبرونك بأنك رائع وأنك لا تزال قادرًا على النجاح".

وتابع: "في نهاية المطاف، تبدأ بتصديق ما يقولونه لك. أعلم أنهم لا يقصدون أي ضرر، لكنك لا تحصل فعليًا على فرصة كبيرة للاستماع إلى أفكارك الخاصة".

واختتم: "ما زلت لا أحب الطريقة التي انتهت بها مسيرتي. لكنني، بطريقة ما، ممتن لأنهم اتخذوا ذلك القرار. لا أريد أن أظل أتسابق حتى الآن".

دانيال ريكاردو، آربي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق كريستيان هورنر يتحدث عن اتهامات السلوك غير اللائق خلال فترة عمله مع ريد بُل

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أحمد مجدي





لوكلير "استمتع بسباق أوستن" في طريقه نحو الوصافة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



لوكلير "استمتع بسباق أوستن" في طريقه نحو الوصافة





فيرستابن بعد منصة تتويج أوستن: "لم تكن وتيرتنا في السباق جيدة بما يكفي"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



فيرستابن بعد منصة تتويج أوستن: "لم تكن وتيرتنا في السباق جيدة بما يكفي"





أنتونيللي بعد الفوز في أوستن: "أصبحنا الآن قريبين جدًا من اللقب"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



أنتونيللي بعد الفوز في أوستن: "أصبحنا الآن قريبين جدًا من اللقب"

المزيد من

دانيال ريكاردو





دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة هولندا الكبرى



دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك





ريكاردو لا يستبعد إمكانية العودة: "يجب ألا نقول أبدًا.. أبدًا"



فورمولا 1



فورمولا 1



ريكاردو لا يستبعد إمكانية العودة: "يجب ألا نقول أبدًا.. أبدًا"





تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

المزيد من

ريد بُل ريسينغ





كريستيان هورنر يتحدث عن اتهامات السلوك غير اللائق خلال فترة عمله مع ريد بُل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



1 س



كريستيان هورنر يتحدث عن اتهامات السلوك غير اللائق خلال فترة عمله مع ريد بُل





ماكس فيرستابن يعترف: "كان أداء ريد بُل متوسطًا بعض الشيء" في أوستن



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



ماكس فيرستابن يعترف: "كان أداء ريد بُل متوسطًا بعض الشيء" في أوستن





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

أحدث الأخبار





ريكاردو: أنا ممتن لأن ريد بُل اتخذت قرار إنهاء مسيرتي



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



10 دقيقة



ريكاردو: أنا ممتن لأن ريد بُل اتخذت قرار إنهاء مسيرتي





كريستيان هورنر يتحدث عن اتهامات السلوك غير اللائق خلال فترة عمله مع ريد بُل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



1 س



كريستيان هورنر يتحدث عن اتهامات السلوك غير اللائق خلال فترة عمله مع ريد بُل





كيمي أنتونيللي يكشف عن خططه لإطلاق أكاديمية للسائقين خارج الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



2 س



كيمي أنتونيللي يكشف عن خططه لإطلاق أكاديمية للسائقين خارج الفورمولا 1





سيرجيو بيريز يجدد عقده مع كاديلاك حتى 2029



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



21 س



سيرجيو بيريز يجدد عقده مع كاديلاك حتى 2029

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك