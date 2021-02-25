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ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة

قال دانيال ريكاردو أنّه "أقل تخوّفًا" حيال اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد من تلك ذات شبكات الانطلاق المعكوسة، طالما أنّها لن تُنقص في النهاية من قيمة الانتصارات.

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ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة

تقيّم فرق الفورمولا واحد حاليًا تفاصيل كيفية اعتماد بعض السباقات القصيرة وتجربتها في أحداث مختارة من موسم 2021، وذلك لرؤية إذا ما ينبغي تقديمها على نحوٍ دائم.

وإذا ما سارت تلك الخطط قُدمًا، فمن المرجّح أن تختبر الفورمولا واحد إقامة سباق قصير يوم السبت في جوائز كندا، إيطاليا والبرازيل.

وبينما سبق التخلّي عن فكرة تقديم سباقات التصفيات ذات شبكة الانطلاق المعكوسة إثر عدم تلقيها الدعم الضروري من الفرق، فإنّ هنالك دعم أكبر لفكرة السباقات القصيرة هذا العام.

وبالنسبة لريكاردو، فيعتقد بأنّ تلك قد تكون فكرة ناجحة من حيث المبدأ، طالما أنّ ذلك التغيير لن يُنقص من قيمة الفوز بالجائزة الكبرى نفسها.

حيث عقّب على ذلك الأسترالي قائلًا: "في البداية، كنت متخوفًا بعض الشيء، لكن بات لديّ شعور أفضل بعد التفكير في ذلك من فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة. لذلك أعتقد أنّه وطالما في النهاية سيكون السائقون والفرق الأفضل في المقدمة، وأن الأمر لن يتم التلاعب به أو يكون مصطنعًا إذا صحّ التعبير، فأنا أقل تخوّفًا منه الآن".

وأضاف: "المنافسة هي أكثر ما يستهويني، لذلك أودّ خوض المزيد من السباقات بالتأكيد وتجارب أقل. لذا فإنّ تلك الفكرة تتماشى على الأرجح مع ما أميل له. لكن الأهم بالنسبة لي هو أن يظل الفوز في الفورمولا واحد بذات القيمة الكبيرة، حيث لا أرغب مطلقًا بأن ينتقص أيّ شيء من قيمته أو أن يكون في مستوى أقل مما ينبغي".

وتابع: "لذا وإذا ما جلبوا سباقًا آخر لعطلة نهاية الأسبوع، وطالما أنه يحمل ذات القيمة، فأعتقد بأنّني منفتح بكل تأكيد على ذلك".

لكن وبينما يبدو ريكاردو إيجابيًا تجاه فكرة السباقات القصيرة، بدا روبرت كوبتسا السائق الاحتياطي لألفا روميو أكثر تشككًا حيال جدواها، حيث يعتقد بأنّ الفورمولا واحد تنظر في المكان الخاطئ إذا ما ظنت بأن السباقات القصيرة هي الحل لمشاكل الرياضة.

فقال: "يُمكنني الحديث كمتفرّج، كوني لا أخطط لخوض هذه السباقات، لكنني أعتقد بأنّها لن تصنع فارقًا كبيرًا في النهاية".

وأكمل: "لا أظن بأنّ الصيغة هي النقطة الأساسية لجعل الفورمولا واحد أكثر إثارة. ما أزال أحبّذ ما كان لدينا في الماضي، حيث أنّ ذلك هو الجوهر الشائع للفورمولا واحد، بأن تكون التصفيات يوم السبت. سيكون من الغريب إقامة التصفيات يوم الجمعة، أرى ذلك من منظور المتفرّج".

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