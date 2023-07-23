ريكاردو: أشعر بأنني "عدت لسابق عهدي مجدداً" بعد تصفيات المجر
يشعر دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري بأنه "عاد لسابق عهده" مجدداً وذلك بعد مشاركته في تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد، للمرة الأولى منذ جولة أبوظبي الختامية للموسم الماضي.
تأهل ريكاردو بالمركز 13 في بودابست، بينما اكتفى زميله يوكي تسونودا بالمركز 17 حيث خرج الياباني من القسم الأول.
واعترف الأسترالي بأن العودة خلف المقود مثّلت تحدياً له، لكنه شعر "بالارتياح" و"السرور".
فقال: "بالطبع، عدتُ إلى المنافسات وأنا أعلم بأن أمامي كماً كبيراً من التحديات. كنت أحاول ألا أتشتّت بكل ذلك".
وأكمل: "لكنني بالطبع سائق سباقات، ولا بدّ دوماً من وضع بعض التوقعات لنفسك. لكن بصراحة، كنت أحاول حقاً عدم التفكير في ذلك. والتأكد من أنني في مكان يسمح لي بالشعور بأنني عدت لسابق عهدي".
وأردف: "خلال قيادة السيارة في التصفيات كنت مرتاحاً حقاً، وكنت مسروراً لعودتي ومسروراً بقدرتي على الضغط بالسيارة إلى حدودها القصوى مجدداً".
وتابع: "ذلك أمر لم أحظَ به حقاً خلال آخر موسم أو موسمين. لهذا أعتقد أنني كنت بحاجة لوقت مستقطع".
واسترسل: "كنت أتوقع أن أكمل 12 شهراً دون سباقات، لكن انتهى بي الأمر بستة فقط، لكنها كافية. شعرتُ بأنها كافية لي كي أقع في الحب مجدداً!".
من جهة أخرى، شدد ريكاردو على أن أولويته في السباق تكمن في التأقلم مع السيارة.
فقال: "أعتقد بأنه عليّ اتباع مقاربة ذكية. عليّ بالتأكيد خوض السباق بكل قوة كذلك".
وأكمل: "لكنني بحاجة لإكمال عدد كبير من اللفات وتأمين المعلومات للفريق. سنرى كيف ستسير الأمور".
وتعقيباً على التأقلم مع السيارة، أضاف الأسترالي: "أعتقد بأنني سأواجه في السباق الكثير من الأمور لأتعلمها لناحية إدارة الإطارات، وكذلك السيارة وتعاملها مع الوقود".
واسترسل: "لا أريد التركيز على السلبيات، لكن تنتظرني عدة أمور لتعلمها على أمل أن يتم ذلك بسرعة!".
واختتم: "كفريق، نحن بحاجة للنقاط، لكنني أركز حقاً على تعاملي المثالي مع السيارة والتوحّد معها، هذا هو أول أهدافي إن صحّ التعبير".
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